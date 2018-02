Russland Kompakt – Ausgabe Februar 2018

10.02.2018 – Ausländische Agenten werden zur Wahl zugelassen

Die Zentrale Wahlkommission hat verkündet, dass es keine Einschränkungen in der Akkreditierung, zu den Präsidentenwahlen am 18. März, von ausländischen Medien geben werde, die den Status „Ausländischer Agent“ führen. Jeder Journalist wird eine personengebundene Akkreditierung erhalten und alle eingereichten Anträge zur Akkreditierung werden auf der Basis „gleiches Recht für alle“, bearbeitet. Geprüft werden die Dokumente auf Echtheit und auf Erfüllung der gesetzlichen Bestimmungen. Die Registrierung der Massenmedien beginnt am 12. Februar. Durch die Zentrale Wahlkommission wurde ein Informationsblatt für die Journalisten erarbeitet, woraus ersichtlich ist, welche Rechte sie haben und die Regeln für Foto- und Videoaufnahmen.

10.02.2018 – Zentralbank senkt konsequent den Leitzins

Wie erwartet, hat die russische Zentralbank den Leitzins am Freitag von 7,75 Prozent auf 7,5 Prozent gesenkt. Wesentlicher Faktor, der Einfluss auf die Senkung des Leitzinses hatte, war die beispiellos positive Entwicklung der Inflation in Russland. Kommentiert wurde, dass mit weiteren Senkungen des Leitzinses zu rechnen ist. Die Geldanleger werden über derartige Entwicklungen sicher nicht in Begeisterung ausbrechen, für die russische Wirtschaft, die für ihr Modernisierungsprogramm Geld benötigt, ist dies ein eindeutiges Signal an weitere Investitionen zu denken.

10.02.2018 – Traditionell hohe Wahlbeteiligung erwartet

Eine Umfrage von WZIOM Ende Januar/Anfang Februar zeigte, dass man auch am 18. März zu den Präsidentenwahlen, mit einer hohen Wahlbeteiligung rechnen kann. Fast 80 Prozent wissen bereits, dass sie ganz bestimmt zur Wahl gehen werden. 11 Prozent wollen sich kurz vor der Wahl entscheiden.

Wenn sich die Umfrageprognose als wahr erweisen, wäre dies die höchste Wahlbeteiligung in der Geschichte des modernen Russlands.

Weitere Umfragen von WZIOM zum konkreten Wahlverhalten zeigten, dass die Mehrheit der Wähler sich für Wladimir Putin entscheiden würde. 71,4 Prozent erklärten, sich für den jetzigen Präsidenten bei der Wahl zu entscheiden. Die Aufstellung der Kandidaten zur Präsidentenwahl ist abgeschlossen. Die Zentrale Wahlkommission hat acht Kandidaten registriert und zur Wahl zugelassen. Ob alle Kandidaten dann auch am 18. März antreten steht am 17. März fest, denn bis dahin hat jeder der Kandidaten die Möglichkeit und das Recht, seine Kandidatur zurückzuziehen.

10.02.2018 – Langsam kommen (positive) Zweifel

Langsam können Zweifel, positive Zweifel kommen, denn am Freitag entzog die russische Zentralbank der Bank „Finanz-Industrie-Kapital“ die Lizenz. Zweifel (positive) kommen deshalb, weil erst vor wenigen Tagen die Leiterin der Zentralbank Elvira Nabiullina verkündet hatte, dass der Disziplinierungsprozess im russischen Bankenwesen abgeschlossen ist und auch andere Verantwortliche des Mega-Regulators hatten schon Ende 2017 verkündet, dass man den Bankensektor erfolgreich von unprofessionellen und kriminellen Banken gesäubert habe. Anscheinend hat man wohl doch noch „Teilnehmer am Bankensektor“ gefunden, die das Vertrauen der Zentralbank nicht genießen und der Prozess der Lizenzentzüge setzt sich, wie seit Mitte 2013 gewohnt, fort. Der Lizenzentzug vom Freitag ist bereits der vierte im Monat Februar und der sechste im Jahre 2018. Im innerrussischen Bankenrating belegte diese Bank einen Platz im Mittelfeld.

Anm. UN: Man kann also davon ausgehen, dass die Zentralbank andere Bewertungskriterien hat, wenn sie davon spricht, dass der Säuberungsprozess abgeschlossen ist und man kann wohl auch weiter davon ausgehen, dass das Jahr 2018 uns bis zu 50 Lizenzentzüge bringen wird.

Wenn Sie sich für weitere Einzelheiten der Entwicklung des russischen Bankensektors, insbesondere im Rahmen der Bankendisziplinierung unter der Leiterin der Zentralbank Elvira Nabiullina interessieren, empfehlen wir Ihnen einen Beitrag in unserer „YouTube“-Mediathek.

10.02.2018 – Zentralbank entzieht Versicherungen die Lizenz

Die russische Zentralbank ist auch für den Versicherungssektor zuständig und prüft gegenwärtig verstärkt die Solidität und Gesetzestreue der russischen Versicherungsgesellschaften. Äußerungen von zuständigen leitenden Mitarbeitern der Zentralbank sind zu entnehmen, dass hier, ähnlich wie im Bankensektor, nicht alles zum Besten bestellt ist und die Zentralbank eine Disziplinierung, auch in diesem Bereich, durchführen wird. Am Freitag haben drei Versicherungsgesellschaften die Lizenz verloren. In der Praxis bedeutet dies, dass die Versicherungsgesellschaften dafür Sorge zu tragen haben, dass ihre bisherigen Kunden zu einer anderen Gesellschaft umgeleitet werden, um einen ununterbrochenen Versicherungsschutz zu gewährleisten. Treten Versicherungsfälle auf, hat die Gesellschaft diese zu bearbeiten, bis der Vertrag abgelaufen ist. Neukunden dürfen die betroffenen Versicherungen nicht werben und auch keine Verträge abschließen, ergänzen oder korrigieren.

09.02.2018 – Sieben Gegner für Putin

Die Zentrale Wahlkommission hat ihre Arbeit zur Überprüfung der eingereichten Unterlagen aller Bewerber zum Kandidaten für das Amt des Präsidenten abgeschlossen. Insgesamt wollten 64 BewerberInnen dieses Amt für die kommenden sechs Jahre ausüben. Die Zentrale Wahlkommission hat allerdings bei 56 Bewerbern gemeint, dass deren Unterlagen nicht den Anforderungen entsprechen, um Kandidat zu werden. Somit blieben acht Bewerber übrig, die nun den Status „Kandidat“ haben und in den Wahlkampf ziehen dürfen. Interessant ist, dass sich die Kommunisten des Landes nicht auf einen Kandidaten einigen konnten. Und so schickte die Kommunistische Partei der Russischen Föderation einen Kandidaten ins Rennen und die Kommunisten Russlands schickten ebenfalls einen eigenen Kandidaten in den Wahlkampf.

09.02.2018 – Russischer Armee-Chef-Aufklärer in den USA – trotz personengebundener Sanktionen

Wie bereits in der vergangenen Woche informiert, haben sich alle Chefs der russischen Sicherheitsdienste in den USA aufgehalten, um mit US-Amtskollegen fachliche Gespräche zu führen. Über den Aufenthalt von Igor Korobow wurde allerdings so gut wie nichts berichtet. Sein Aufenthalt in den USA wurde nur am Rande von Pressemitteilungen erwähnt. Nun hat die „The Washington Post“ nochmal an den Aufenthalt von Igor Korobow in den USA erinnert und mitgeteilt, dass es dies eigentlich gar nicht geben dürfte, denn der Chef-Aufklärer ist seit Dezember 2016 mit persönlichem Einreiseverbot für die USA belegt.

09.02.2018 – Erstmals in Russland ein „Lebenslänglicher“ freigelassen

Erstmals in der Geschichte Russlands hat ein Gericht die Freilassung eines Strafgefangenen verfügt, der zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden war. Es handelt sich hierbei um einen 63jährigen Russen, der bereits zweimal im Gefängnis wegen Mordes gesessen hat. Für den ersten Mord hatte er eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren verbüßt, für den zweiten Mord hat er im Jahre 1991 die Todesstrafe erhalten. Der damalige Präsident Jelzin wandelte die Strafe im Jahre 1998 in eine lebenslange Freiheitsstrafe um. Freigelassen wurde er, weil er das Gericht informiert hatte, dass er, für den Fall einer Freilassung, sich in ein Kloster begeben werde – für den Rest seines Lebens. Als er nach seiner Freilassung zum Kloster kam, änderte er seine Gedanken und weigerte sich Mönch zu werden. Er erklärte, dass er jetzt einen Anwalt suche, der alles unternehmen soll, damit ihn der Staat mit einer Wohnung versorgt und er eine Haftentschädigung erhält. Sein jetziger Aufenthaltsort ist unbekannt.

09.02.2018 – Kinderkrankenhäuser im schlechten Zustand

Die russische Gesundheitsministerin Olga Skworzowa informierte, dass fast die Hälfte aller Kinderkrankenhäuser nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht. In absoluten Zahlen sind dies mehr als tausend Gebäude, die nicht den modernen Anforderungen an eine Kinderklinik entsprechen. In einer ganzen Reihe von Regionen fehlen überhaupt spezialisierte Kinderkliniken. Als Beispiele nannte sie Murmansk, Tjumen, Chakasia, Krasnojarsk, Nowosibirsk, Sach-Jakutia. Nur 12 Regionen (von 85) haben keinerlei Probleme bei der medizinischen Hilfe für Kinder.

08.02.2018 – Inflation im Januar auf historischem Tief

Die Arbeit der Zentralbank zur Stabilisierung der Finanzsituation im Land setzt sich auch im Januar 2018 fort und zeigt auf dem Gebiet der Inflation weitere Erfolge. Mit 2,2 Prozent (Jahreskoeffizient) im Januar, erreichte die Inflation ein historisches Tief in Russland. Im Jahre 2017 wurde eine Jahresinflation von 2,52 Prozent erreicht. Die Zentralbank denkt traditionell negativ und gibt als Jahresprognose für die Inflation vier Prozent an, genau so, wie auch im Vorjahr.

08.02.2018 – Minister für Arbeit weiß, warum die Einkommen gefallen sind

Der föderale Minister für Arbeit und Soziales Maxim Topilin ist der Ansicht, dass es nicht möglich ist, dass das Realeinkommen der Bevölkerung fällt, obwohl die Löhne und Gehälter schon zwei Jahre hintereinander steigen. Der Minister erwähnte, dass im vergangenen Jahr die Löhne und Gehälter um drei Prozent, und im Jahre 2019 um 0,8 Prozent gestiegen sind. Aber die Realeinkommen sind im Jahre 2016 und 2017 gefallen. So etwas hat es noch nie in Russland gegeben – so der Minister. Für ihn kommen diese Zahlen völlig unerwartet. Er geht davon aus, dass die Realeinkommen deshalb fallen, weil es immer mehr gelingt, einen Großteil der russischen Wirtschaft aus der Schattenwirtschaft herauszuholen. Die Schattenwirtschaft scheint langsam zu verschwinden und dies scheint eine mögliche Erklärung für diese Erscheinung zu sein – so der Minister weiter.

Anm. UN: Die russische Statistikbehörde hatte berechnet, dass die Realeinkommen der Russen im Jahre 2017 um 1,7 Prozent rückläufig waren.

08.02.2018 – Endlich wissen die Russen, welche Schokolade am besten schmeckt

Süße Experten haben endlich ihr Urteil gefällt und die bestschmeckendste Schokolade in Russland benannt. Es handelt sich um die Schokolode „Wdochnowenije/Вдохновение“ (Inspiration). Die Experten sind Mitarbeiter der nichtkommerziellen Firma „RosKontrol“. An zweiter Stelle finden sich Erzeugnisse der sehr bekannten russischen Firma „Krupskaja“ und den dritten Platz belegte die Schokolade „Babajewski“. Alle gekürten Schokoladensorten entsprechen den russischen Qualitätsnormen. Allerdings wurden die Plätze nicht vergeben, weil die Schokoladen irgendwelchen Normen entsprachen, sondern weil sie den Jury-Mitgliedern einfach nur gut geschmeckt haben.

Anm. UN: Mitarbeiter von „Kaliningrad-Domizil“ haben nicht an dieser Verkostung teilgenommen und somit können wir auch nur die Meldung russischer Medien widergegeben. Wir haben eine Verkostung im Kaliningrader Marzipanmuseum durchgeführt, welches sich im Brandenburger Tor befindet und sind zu der Ansicht gekommen, dass das in Kaliningrad produzierte Marzipan, eingehüllt in leckerer Vollmilch- oder Bitterschokolade, durchaus höchsten Geschmacksnervenansprüchen genügt.

08.02.2018 – Kapitalamnestie soll verlängert werden

Die russische Zentralregierung befürwortet eine weitere Verlängerung der Kapitalamnestie bis zum Februar 2019. Ein entsprechendes Paket von Gesetzesergänzungen zur früher verkündeten Kapitalamnestie wurde erarbeitet und auf der Internetseite der Regierung veröffentlicht. Gegenwärtig befindet sich das Gesetzespaket in der Staatsduma zur Beratung und Beschlussfassung. Die Kapitalamnestie sieht die Beibehaltung aller Sicherheitsgarantien für diejenigen vor, die ihr Kapital im Ausland legalisieren und die im Rahmen der früheren Kapitalamnestien in den Jahren 2015 und 2016 galten. Die Verlängerung der Kapitalamnestie ist gerade jetzt, unter den Bedingungen der neuen, durch die USA ausgelösten Sanktionswelle, von besonderer Bedeutung und wird mit großer Sicherheit durch wesentlich mehr Personen genutzt werden, als in der Vergangenheit.

Sehen Sie hierzu auch unseren Beitrag über die Stabilisierung und Reformierung des russischen Bankensektors unter der Leitung der jetzigen Zentralbankchefin Elvira Nabiullina.

08.02.2018 – Aufweichung des Gewaltgesetzes in der Familie mit negativen Folgen

Der Chef der russischen Untersuchungskommission Alexander Bastrykin zeigte sich besorgt über die negativen Begleiterscheinungen im Rahmen der Aufweichung des Prozesses über Gewalt in der Familie. Er erinnerte, dass seine Behörde gegen die vor anderthalb Jahren beschlossenen Gesetzesveränderungen war und er meinte, man solle wieder zur Diskussion um dieses Gesetz zurückkehren. Auf der einen Seite bemerke man, dass die Gewalt auf der Straße nachlasse, aber andererseits verlagere sich diese Gewalt nun in die Familien und zwar gerade in die Familien, die Kinder adoptiert haben.

07.02.2018 – Bald Bargeld an den Supermarkt-Kassen?

Der russische Antimonopol-Dienst hat sich positiv zu Überlegungen geäußert, an den Kassen in den Geschäften eine Bargeldauszahlung per Geldkarte zu ermöglichen. Voraussetzung ist, dass in diesen Geschäften auch die Bezahlung von Waren und Dienstleistungen per Karte akzeptiert wird. Das System soll so funktionieren, dass ein Kunde Ware in dem Geschäft kauft, mit Geldkarte bezahlt und zusätzlich die Kassiererin um Bargeldauszahlung bittet. Im Rahmen des Verkaufsvorganges wird somit von seinem Kartenkonto die Summe für den Wareneinkauf und die Geldauszahlung abgebucht.

07.02.2018 – Zentralbank setzt Bankendisziplinierung fort

Die russische Zentralbank hat am Dienstag der Sibirischen Bank für Rekonstruktion und Entwicklung die Lizenz entzogen. Es ist der fünfte Lizenzentzug für eine russische Bank in diesen Jahr und der dritte im Monat Februar. Vor einigen Tagen war die Leiterin der Zentralbank Elvira Nabiullina mit einer Erklärung aufgetreten und hatte verkündet, dass der Prozess der Bankendisziplinierung im Prinzip beendet sei. Anderen Erklärungen aus dem vergangenen Jahr war zu entnehmen, dass die Zentralbank davon ausgeht, dass man einen Idealzustand erst im Jahre 2020 erreicht haben wird.

„Kaliningrad-Domizil“ hat einen zusammenfassenden Videobeitrag zur Entwicklung des russischen Bankensystems erstellt. Klicken Sie auf die nachfolgende Grafik, um zum Beitrag auf dem YouTube-Kanal der Informationsagentur zu gelangen.

07.02.2018 – Strafen für Schwarzhandel mit Tickets zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018

Der russische Präsident Putin hat ein Gesetz unterzeichnet, welches den Handel mit Tickets zur Fußball-Weltmeisterschaft unter Strafe stellt. Die Mindeststrafe für den illegalen Handel mit Tickets beträgt 50.000 Rubel, kann aber bis zum 25fachen der Kosten für das betreffende Ticket ausgedehnt werden. Das teuerste Ticket in der Kategorie 4 kostet 7.040 Rubel. Sollten sich Firmen oder offizielle Personen mit dem illegalen Handel beschäftigen, sind die Strafen wesentlich höher. Hier beginnt die Strafsumme ab 150.000 Rubel.

Foto: Das Kaliningrader Fußballstadion und die Preisliste für Tickets zur Fußball-Weltmeisterschaft

07.02.2018 – Gesetz fordert Einstufung der Hotels

Die letzte Unterschrift wurde unter das neue Gesetz zur Sterne-Einstufung aller russischen Hotels durch den russischen Präsidenten Putin gesetzt. Allerdings betrifft die Qualifizierung nicht nur Hotels, sondern auch Badestrände und Wintersportgebiete. Das Gesetz sieht eine schrittweise Einführung der Klassifizierung vor. Bis zum Jahre 2021 soll die Einstufung aller russischen Hotels abgeschlossen sein. Hotels, die über mindestens 50 Zimmer verfügen, müssen bis Juli 2019 eingestuft sein und Hotels mit mehr als 15 Zimmern zum 1. Januar 2020. Die Hotels erhalten eine Urkunde über die Einstufung, die drei Jahre Gültigkeit hat. Hat ein Hotel keine Einstufung, darf es keine Zimmer vermieten.

06.02.2018 – Ups, und schon sind sie da …

Vor wenigen Tagen wurde vom russischen Verteidigungsministerium informiert, dass alle notwendigen Vorbereitungsarbeiten für die ständige Stationierung von „Iskander“-Raketen in Kaliningrad abgeschlossen sind. Man beginne die Verlegung der Raketen nach Kaliningrad zu planen. Heute nun informierte der Vorsitzende des Duma-Ausschusses für Verteidigung Wladimir Schamanow, dass die Raketen bereits im Kaliningrader Gebiet eingetroffen sind. Auf eine Frage von Journalisten zur Stationierung dieser atomwaffenfähigen Raketen im Kaliningrader Gebiet, antwortete der Ausschussvorsitzende: „Ja, sie sind dort stationiert – na und?“ Zweifler an dem Wahrheitsgehalt dieser Information können sich beim litauischen Verteidigungsminister weiter kundig machen, der offiziell am Montag informiert hat, dass Russland diese Raketen auf seinem Kaliningrader Territorium stationiert hat.

Dmitri Peskow, Pressesprecher des russischen Präsidenten kommentierte, dass die „Iskander“-Raketen so lange in Kaliningrad verbleiben werden, wie in Europa Raketen existieren, die gegen Russland gerichtet sind.

Kaliningrader Medien berichten, dass die „Iskander“-Raketen per Schiffstransport am Montag um die Mittagszeit im Kaliningrader Hafen eingetroffen sind.

„Kaliningrad-Domizil“ hat einen Videobeitrag zur Stationierung der „Iskander“-Raketen auf seinem YouTube-Kanal eingestellt. Klicken Sie auf die Grafik, um den Beitrag zu sehen. Auf der Karte des Kaliningrader Gebietes ist ein Fehler passiert. Es wird der Kreis „Gwardejsk“ farblich hervorgehoben, obwohl der benachbarte Kreis „Tschernjachowsk“ vermutlicher Standort der Raketen sein wird.

06.02.2018 – Politoffiziere kehren in russische Armee zurück

In der russischen Armee wird wieder eine „Politische Hauptverwaltung“ geschaffen. Diese Hauptverwaltung wird auf der Basis der jetzt schon existierenden „Erziehungsstruktur“ geschaffen. Darüber informierte der stellvertretende Vorsitzende des Gesellschaftsrates beim Verteidigungsministerium Alexander Kanschin. Vertreter dieser neuen Hauptverwaltung werden sich in allen Führungsebenen befinden – begonnen in den Kompanien, über alle Waffengattungen und Teilstreitkräfte, bis hin zum Verteidigungsministerium. In der Meldung wurde daran erinnert, dass eine derartige politische Führungsstruktur in der sowjetischen Armee von 1919 bis 1991 existierte. Die Bezeichnung dieser politischen Struktur änderte sich in dieser Zeit mehrmals. Erstmals wurde im Jahre 1918 die Einrichtung der „Kriegskommissare“ geschaffen, die im weiteren zur politischen Organisation in der Armee entwickelt wurde.

05.02.2018 – Russen wollen Großbritannien verlassen

Eine Reihe russischer Unternehmer hat in der Vergangenheit Russland verlassen. Gründe waren oftmals wirtschaftlicher Art. Entweder sie selber, oder Unternehmen, für die sie verantwortlich zeichneten, befanden sich im Zentrum der Aufmerksamkeit von Ermittlungsorganen. Um einer möglichen langjährigen Untersuchungshaft zu entgehen, setzten sich diese Unternehmer ins Ausland ab, teilweise nach Großbritannien. Vor einigen Wochen hatte sich eine Gruppe dieser Unternehmer an den Bevollmächtigten des russischen Präsidenten für das Unternehmertum Boris Titow gesandt und diesen gebeten, zu erkunden, ob und unter welchen Bedingungen eine Rückkehr nach Russland möglich wäre. Titow hatte daraufhin mit dem russischen Präsidenten Putin gesprochen und dieser wollte sich mit der Liste der Unternehmer vertraut machen, die in die Heimat zurückkehren wollen. Nun hat Boris Titow dem Präsidenten diese Liste vorgelegt. Die Namen auf dieser Liste – es sollen mehr als ein Dutzend sein – wurden nicht veröffentlicht. Auch ist die Liste noch nicht vollständig – so Titow, der sich gegenwärtig in Großbritannien aufhält. Wie weiterhin mitgeteilt wurde, wurden in sechs europäischen Ländern Vertretungen eröffnet, die Anträge dieser Art von russischen Bürgern entgegennehmen. Titow kommentierte, dass es Personen gäbe, die schon zwanzig Jahre im Ausland leben. Es gäbe schon keine Ermittlungen mehr, aus den internationalen Suchlisten sind sie gestrichen, aber in Russland ist die Akte noch nicht geschlossen, obwohl es in vielen Fällen schon gar keine Anklage mehr geben wird. Britische Quellen melden, dass sich Titow am Samstag im Zentrum der russischen Kultur „Puschkin-Haus“ in London mit rund vierzig Geschäftsleuten getroffen habe.

05.02.2018 – Amerikanische Armee in einem bedauernswerten Zustand

Glaubt man den Informationen amerikanischer Militärs, die durch russische Medien verbreitet werden, befindet sich die amerikanische Armee, im Verhältnis zur russischen und chinesischen Armee, in einem bedauernswert katastrophalen Zustand und ist kaum noch in der Lage zu kämpfen oder bei einem möglichen Überfall nennenswerten Widerstand entgegenzusetzen. Einer derjenigen, der diese beunruhigenden Informationen verbreitet, ist ein Mitarbeiter des Zentrums für die neue amerikanische Sicherheit Paul Scharre. Nach seinen Worten bedroht China die USA mit hunderten von Flügelraketen und mehr als tausend ballistischen Raketen. Und Russland überflügelt die USA um ein Vielfaches bei einer ganzen Reihe von Bewaffnungsarten. Der Mitarbeiter meint, dass die USA nicht über die notwendige strategische Flexibilität verfügen, die notwendig ist, um den beiden Ländern Widerstand zu leisten. Um neue Waffen in die Armee aufzunehmen, haben die USA eine derartige Bürokratie aufgebaut, dass es Jahrzehnte dauert, bis die Armee darüber verfügen kann.

Anmerkung UN: Ein unhaltbarer Zustand, den man schnell dadurch beseitigen sollte, dass möglichst keinerlei Bürokratie mehr erforderlich ist und die amerikanische Rüstungsindustrie endlich wieder viele Aufträge zum Nachrüsten bekommt.

04.02.2018 – Skandal an Schule in Russland beendet

Ein Skandal am Institut für Zivilluftfahrt in Uljanowsk wurde mit einem Verweis für alle daran beteiligten Schüler beendet. Die dortigen männlichen Schüler hatten einen Videofilm „in Unterhosen“ aufgenommen und zur Musik „Satisfaction“ halbnackte Tatsachen mit anzüglichen Bewegungen gezeigt. Dies widersprach der Ethik der Schule. Auch in der russischen Gesellschaft wurde dieser Videobeitrag mit geteilter Meinung aufgenommen. Bei den Schülern handelt es sich um Kursanten des ersten Studienjahres.

Auch Studenten eines Kaliningrader Institutes folgten diesem Beispiel und veröffentlichten zwei derartige Videos. In einem dritten Video entschuldigten sie sich hochoffiziell für ihr Verhalten, insbesondere gegenüber den Veteranen des Krieges, denen sie mit ihrer Tanzeinlage augenscheinlich zu nahe getreten sind.

Klicken Sie auf die Grafik, um zum Skandalvideo der Studenten aus Uljanowsk zu gelangen. Mit über 1,1 Mio. Aufrufen gehört es zu den meistgesehenen im Internet in einer derart kurzen Zeit.

04.02.2018 – Kompakte Nachrichten aus dem russischen Bankensektor auf unserem YouTube-Kanal

„Kaliningrad-Domizil“ veröffentlicht erstmalig im Testregime tagesaktuelle Nachrichten aus dem russischen Bankensystem auf dem YouTube-Kanal. Klicken Sie auf die Grafik für Einzelheiten.

04.02.2018 – Kaliningrad-Domizil erweitert Informationsangebot

Die Informationsagentur „Kaliningrad-Domizil“ informiert seit 2012 in deutscher Sprache über Ereignisse in der russischen Region Kaliningrad, sowie aus dem föderalen Russland. Wir verstehen uns als alternative, ergänzende Informationsquelle zu den großen deutschen, aber auch deutschsprachigen russischen Medien.

Nun beginnen wir in russischer Sprache aus Deutschland zu berichten. In der gegenwärtigen Entwicklungsetappe berichten wir nicht über aktuelle Ereignisse, sondern suchen Themen aus dem normalen täglichen Alltag in Deutschland. Auch hier betrachten wir uns als ergänzende alternative Informationsquelle zu den großen russischen Medien, deren Informationsangebot zu Deutschland wir mit unseren Beiträgen bereichern wollen. Auf unserem YouTube-Kanal gibt es einen speziellen russischsprachigen Bereich „Германия“, wo bisher folgende Beiträge eingestellt worden sind:

Löhne und Gehälter in Deutschland (ausführlicher und kompakter Bericht) Arbeitslosigkeit und Sozialhilfe in Deutschland (ausführlicher und kompakter Bericht) Rentner in Deutschland (ausführlicher und kompakter Bericht) Das Bankensystem in Deutschland

Mit dem jetzigen Beitrag versuchen wir, in etwas humoriger Form, auf Unzulänglichkeiten im russischen Einzelhandel hinzuweisen und ziehen Vergleiche zu Deutschland. Der Titel heißt übersetzt: „Deutsche Ordnung oder wie ich zum Spion wurde“. Klicken Sie auf die Grafik, wenn Sie sich für den russischsprachigen Beitrag interessieren.

03.02.2018 – Zentralbank säubert weiter den russischen Bankensektor

Die russische Zentralbank hat am Freitag zwei russischen Banken die Lizenz entzogen. Die beiden Banken waren in mit Geschäftssitz in Moskau registriert. Es handelt sich um die Bank „RKB“ und die Bank „PartnerKapitalBank“. Beide Banken haben die Einlagen ihrer Kunden im Bankeinlagensicherungssystem versichert, so dass Privatpersonen und Kleinstunternehmer ihre Bankeinlagen vollständig, einschließlich aufgelaufener Verzinsung, jedoch nicht mehr als 1,4 Mio. Rubel erstattet bekommen. Die Zentralbank beschuldigt die beiden Banken, sich in hochrisikobehafteten Bereichen bewegt und sich damit in wirtschaftliche Probleme, insbesondere zur Zahlungsfähigkeit, gebracht zu haben. Beide Banken haben die Weisungen der Zentralbank missachtet, was letztendlich zum Lizenzverlust führte. Somit haben seit Anfang des Jahres vier russische Banken ihre Lizenz verloren. Im abgelaufenen Jahr 2017 hatte die Zentralbank 52 russischen Banken die Lizenz entzogen.

03.02.2018 – Internationale Reserven Russland wachsen im schnellen Tempo

Die internationalen Reserven Russlands haben Ende Januar um 10 Milliarden USD zugenommen und haben jetzt einen Gesamtumfang von 452,8 Mrd. USD. Darüber informiert die russische Zentralbank. Die internationalen Finanzreserven Russlands sind hochliquide Finanzaktiva, über die die russische Zentralbank und die russische Föderalregierung die Verfügungsgewalt haben. Sie setzen sich aus ausländischer Valuta, Goldreserven und weiteren Sonderschuldverschreibungen zusammen, sowie aus den Finanzreserven, die Russland im Rahmen des Internationalen Währungsfonds eingebracht hat.

03.02.2018 – Geldfälschungen in Russland stark rückläufig

Die Menge der entdeckten Geldfälschungen ist im Jahre 2017 um ein Viertel rückläufig, im Vergleich zum Jahre 2016. Eine positive oder negative Bewertung dieser Entwicklung ist kaum möglich, da die Gründe für diesen Rückgang nicht bekannt sind. So können einerseits die Geldfälscher einen Qualifizierungskurs und die Rechtspflegeorgane keinen Qualifizierungskurs besucht haben oder andererseits den Geldfälschern könnte einfach das Geld ausgegangen sein, um bessere Geldfälschungsmaschinen zu kaufen. Insgesamt wurden 45.300 gefälschte Geldscheine entdeckt, im Jahre 2016 waren es 61.400. Wie üblich, war der meistgefälschte Geldschein der „5000“, gefolgt vom „1000“. Zukünftig wird der „5000“ sicherlich „Konkurrenz“ bekommen, denn durch die russische Zentralbank ist Ende des Jahres ein neuer Geldschein im Nominalwert von 2000 Rubel herausgegeben worden, der teilweise den 5000er im Umlauf ablösen und die Verluste durch Geldfälschungen verringern soll.

03.02.2018 – Viel Geld für viel Sicherheit erforderlich

Um alle Schulen in Russland professionell zu sichern, werden 100 Mrd. Rubel benötigt. Darüber informiert die Nachrichtenagentur TASS, unter Bezugnahme auf das Ministerium für Wissenschaft und Bildung. Die Regierung hatte die Aufgabe gestellt, eine komplette Analyse der Sicherheitslage und –probleme russischer Schulen zu erstellen und den, mit der Erhöhung der Sicherheit verbundenen Finanzaufwand zu berechnen. Es sei daran erinnert, dass es in den letzten Wochen in Russland zu drei aufsehenerregenden Zwischenfällen an Schulen in Perm, in Ulan-Ude und im Gebiet Tscheljabinsk gekommen war.

03.02.2018 – Iskander-Raketen in Kaliningrad zum Gefechtsdienst bereit

Das russische Verteidigungsministerium informiert, dass die erforderliche Infrastruktur für die ständige Stationierung von Iskander-Raketen im Kaliningrader Gebiet fertiggestellt worden ist. Man gehe davon aus, dass die Raketen in Kürze ihren Dienst im Rahmen der Gewährleistung der Sicherheit des Landes aufnehmen werden.

02.02.2018 – USA haben Teil der „Kreml-Liste“ für „geheim“ erklärt

Die USA haben einen Teil der sogenannten „Kreml-Liste“ der öffentlichen Einsicht- und Kenntnisnahme entzogen. Man befürchtet, dass es zu einer Flucht von russischem Kapital aus den USA kommen könnte. Das amerikanische Finanzministerium erklärte, dass das Ziel dieser neuen Sanktionen darin besteht, den russischen Destabilisierungsversuchen in den USA Widerstand entgegenzusetzen. Der geheime Teil der Sanktionen beinhaltet Namen von russischen Personen, denen man nicht die Gelegenheit geben will, Kapital aus den USA oder anderen Ländern abziehen und nach Russland verbringen zu können. Weiterhin kommentierte das US-Finanzministerium, dass man diese Liste einfach nicht richtig interpretiert habe. Diese Liste trage nicht den Charakter von Sanktionen.

02.02.2018 – Chefs aller russischen Geheimdienste in den USA

Die Chefs aller russischen Geheimdienste waren in der vergangenen Woche in den USA. Mit dieser Nachricht überraschten die russischen Medien am Donnerstag ihre Leser. Anscheinend war aber auch eine Reihe von offiziellen US-Persönlichkeiten nicht informiert und zeigten große Besorgnis, dass die „russischen Spione“ in den USA zu irgendwelchen Gesprächen waren. US-Medien berichteten, dass der Direktor der Auslandsaufklärung Sergej Naryschkin in den USA war, gemeinsam mit dem Direktor des russischen Sicherheitsdienstes FSB Alexander Bortnikow und dem Chef der Hauptverwaltung Aufklärung des Generalstabes der russischen Armee Igor Korobow. Nach Information der US-Medien haben sich Naryschkin und Bortnikow mit dem Direktor des CIA getroffen. Besprochen wurden Fragen der gemeinsamen Terrorbekämpfung. Zu den Gesprächen in Washington wurde auch der offizielle Vertreter der US-Aufklärung in Russland in die USA berufen. Aktive und ehemalige Angehörige amerikanischer Geheimdienste äußerten, dass sie sich nicht erinnern können, dass jemals irgendein Chef eines russischen Geheimdienstes in die USA gereist sei um sich mit amerikanischen Kollegen zu treffen.

Anmerkung UN: Sergej Naryschkin steht seit längerer Zeit auf der Sanktionsliste der USA und dürfte eigentlich Russland nicht mehr verlassen dürfen. Ein interessanter Fakt, wie konsequent Sanktionen umgesetzt werden. Auch beim letzten Aufenthalt des russischen Präsidenten im Jahre 2017 in Deutschland, wurde dieser von Personen begleitet, die eigentlich im Rahmen der Sanktionen, sich nicht in der Europäischen Union hätten aufhalten dürfen.

02.02.2018 – Banken können Auszahlung von Anlagegelder verweigern

Das Oberste Gericht in Russland hat ein prinzipielles Urteil gefällt, welches es Banken ermöglicht, die Auszahlung von Guthaben oder Geldanlagen zu verweigern, wenn man der Meinung ist, dass es sich um „zweifelhafte“ Gelder oder einen „zweifelhaften“ Kunden handelt. Ausgangspunkt war ein Rechtsstreit eines Kunden mit der Sberbank. Diese hatte dem Kunden die Barauszahlung seiner Geldanlage verweigert und wollte ihm nur das Geld mittels Überweisung auf ein anderes Konto bei irgendeiner anderen Bank aushändigen. Das entsprach aber nicht dem Interesse des Kunden und er verklagte die Sberbank. Das Oberste Gericht gab nun der Sberbank Recht. Der Kunde habe keinen Anspruch darauf, sein Geld so erstattet zu bekommen, wie er es auch einbezahlt habe. Die Bank kann entscheiden, ob sie eine Barauszahlung oder eine Überweisung vornimmt. In Bankkreisen wurde diese Entscheidung mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Sie gibt unehrlichen Banken die Möglichkeit in die Hand, Zahlungsschwierigkeiten gegenüber Kunden auf diese Art und Weise zu maskieren, sich irgendeinen vorgeschobenen Grund auszudenken, um die Auszahlung zu verzögern.

Anmerkung UN: Im Monat Januar hat die russische Zentralbank zwei russischen Kreditinstituten die Lizenz entzogen. Der Prozess der Bankendisziplinierung setzt sich also fort. Für weitere aktuelle Informationen klicken Sie auf die Grafik.

02.02.2018 – Russische Armee erhält modernisierte Panzer

Das Unternehmen „UralWagonSawod“ informierte, dass man die Modernisierung der Panzer T-90 auf T90-M abgeschlossen habe und mit der Auslieferung an die Armee in Kürze beginnen werde. In diesem Jahr ist ein Lieferumfang für die Ausstattung eines Panzerbataillons geplant (rund 30 Panzer). Gegenwärtig durchlaufen die Panzer noch einige Test. Der modernisierte Panzer unterscheidet sich erheblich von seinem alten Basismodell. Er hat einen neuen Turm erhalten, ein neues automatisiertes Feuersystem und eine neue 125mm-Kanone, die in der Lage ist, alle Munition zu verfeuern, die gegenwärtig bekannt ist. Weiterhin wurde der Eigenschutz des Panzers verbessert. Dadurch bedingt, erhöht sich auch die Möglichkeit der Instandsetzung des Panzers nach einem Ausfall.

01.02.2018 – USA haben Putin tief ins Herz getroffen

Mit der neuen, sogenannten „Kreml-Liste“ haben die USA Putin tief ins Herz getroffen. Das bekannte der russische Präsident öffentlich während eines Treffens mit seinen Wahl-Vertrauenspersonen. Er empfand es als Beleidigung, das sein Name nicht auf dieser Liste steht – „das ist beleidigend“, - so Putin und konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen.

Etwas ernsthafter kommentierte er, dass es sich hier um einen unfreundlichen Akt handelt, welcher das Verhältnis zwischen beiden Ländern weiter verkompliziere. Der Präsident rief dazu auf, nach dem Motto zu verfahren: „Die Hunde bellen, die Karawane zieht weiter.“

Foto: Abwarten und Tee trinken – der russische Präsident Putin vor seiner Residenz bei Moskau

01.02.2018 – Destruktive Kräfte im Internet einschränken

Der russische Präsident Putin hat dazu aufgerufen, den destruktiven Kräften im Internet weniger Freiraum zu geben. Allerdings stelle er sich nicht die Einführung irgendwelcher drakonischer Strafen vor, aber die Gesellschaft müsse sich selber Dinge überlegen, um auf destruktive Elemente im globalen Internet Einfluss zu nehmen. Die Anonymität im Internet ist einerseits gut, denn sie ist eine Art der Demokratie, so Putin. Auf der anderen Seite ist sie aber ein Problem, denn man weiß nicht, wer sich hinter welchen Namen wirklich verbirgt. Wir leben nicht mehr im Jahre 37 – was du sagen willst, das kannst du sagen – umso mehr im Internet. Und deswegen wird der „Schwarze Rabe“ bei dir morgens nicht vorfahren. Warum sich also hinter irgendwelchen Anonymitäten verstecken? Putin äußerte diese Gedanken während eines Treffens mit seinen Vertrauensleuten in Moskau. Er erinnerte, dass es bereits einige Einschränkungen im russischen Teil des Internets gibt, wo Einfluss genommen wird auf die Propagierung von Selbstmord, Kinderpornographie und Terrorismus. Der Präsident äußerte sein Unverständnis dafür, dass ein Jugendlicher nachts vor dem Computer sitzt und schaut, was in den USA so alles passiert. Und die Verbrechen, die dort passieren, kopiert er am nächsten Tag in seiner Schule, ohne irgendeinen Grund, nur weil er so etwas eben gesehen hat … Die Gesellschaft muss das Recht haben, sich zu schützen. Nicht irgendein Ministerium oder eine Behörde muss hier Einfluss nehmen, sondern die Gesellschaft von sich aus muss Gedanken äußern, wie dies am besten umgesetzt werden kann. Und wenn es zukünftig Einschränkungen geben sollte, so muss auch die Gesellschaft selber darüber wachen, dass diese Einschränkungen im Rahmen des Vertretbaren und Erforderlichen bleiben.

Anmerkung UN: Hintergrund für die Gedanken des russischen Präsidenten sind vermutlich die letzten Zwischenfälle an Schulen in Perm und Ulan-Ude in den letzten Tagen.

01.02.2018 – Russland will eigenes Smartphone produzieren

Die russische Firma „Pixelphone“ hat die Produktion eines eigenen Smartphones M1 angekündigt. Das schon fertige Smartphone verfügt über ein Disply 18:9. Es wird mit einem Scanner für Fingererkennung ausgestattet sein und zwei Kameras. Das Gehäuse wird aus Glas und Metall gefertigt. Es wird mit einem komplett übernommenen „Android 7.0“ arbeiten. Fachleute, die dieses Gerät schon in Händen hatten, glauben zu wissen, dass es wohl doch eher die Kopie eines chinesischen Smartphones ist. Die Herstellerfirma bestreitet, dass es sich um eine Kopie des „Ulefone Mix 2“ handelt. Der Verkaufsstart für das russische Smartphone soll am 5. Februar sein. Es soll weniger als 10.000 Rubel kosten.

01.02.2018 – Witali Mutko zurück in der Fußball-Welt

Der russische Premierminister Dmitri Medwedjew hat den Vizepremier Witali Mutko in die Fußball-Welt zurückgeholt. Er wird weiterhin verantwortlich sein für die Kontrolle der Vorbereitung der Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Die Information wird von „Interfax“ verbreitet. Mutko wurde verdächtigt, das vom Westen unterstellte, staatlich organisierte Dopingsystem in Russland, organisiert zu haben.

01.02.2018 – Geburtenrate in Russland rückläufig

Die Geburtenrate in Russland ist im Jahre 2017 um 10,9 Prozent rückläufig, im Vergleich zum Vorjahr und hat damit die niedrigste Rate seit zehn Jahren erreicht. Noch weniger Geburten (1,61 Mio.) wurden nur im Jahre 2007 registriert. Allerdings, dies mag ein kleines Trostpflaster sein, ist auch die Sterbequote in Russland im Jahre 2017 um 3,9 Prozent rückläufig gewesen. Die russische Statistikbehörde informierte, dass 2017 1,689 Mio. Menschen geboren worden sind. Dies sind 203,4tausend weniger als im Jahre 2016. Sterbefälle gab es 63.600 weniger – insgesamt verstarben 1,824 Mio. Menschen. Es wurden aber wieder mehr Hochzeiten registriert – 63.900 mehr als im Jahre 2016, was Hoffnung auf möglichen Geburtenzuwachs erweckt. Aber auch die Scheidungen nahmen zu – 3.100 mehr als 2016, insgesamt 611.400 Paare trennten sich.

01.02.2018 – Es ist wieder soweit …

Nach dem Monat ist vor dem Monat und nach dem Wissenstest ist vor der Meinungsumfrage. Also, wir haben wieder eine Frage zum geplanten Fußballspiel Schalke04 gegen die Kaliningrader Mannschaft Baltika am 22. März im neuen Fußballstadion auf der Insel. Bevor Sie Ihre Meinung dazu äußern, klicken Sie doch erstmal auf das grüne Feld unter der Umfrage. Sie gelangen direkt, ohne Umwege und ohne das Königsschloss zu kaufen, auf unseren Videokanal. Da gibt jemand eine Meinung von sich, der Sie sich anschließen können, oder auch nicht.

01.02.2018 – Russland weist alle Nordkoreaner aus dem Land Russland ist gezwungen, alle nordkoreanischen Arbeitsmigranten aus dem Land auszuweisen. Dies geschieht im Rahmen der Erfüllung der Resolution des UN-Sicherheitsrates. Darüber informierte der russische Botschafter in Nordkorea Alexander Mazegor. In Russland arbeiten einige zehntausend nordkoreanische Gastarbeiter. Sie arbeiten, so betonte der Botschafter, nicht für den nordkoreanischen Staat, sondern in erster Linie für ihre Familien. Durchschnittlich fühlt sich jeder Nordkoreaner, der in Russland arbeitet, für zehn Familienmitglieder verantwortlich. Die Rücksendung der Nordkoreaner in ihr Heimatland, wird zu Problemen auf dem russischen Arbeitsmarkt führen. 01.02.2018 – Russland wird das Souveränität-Gesetz anwenden Der Föderationsrat, die Oberkammer der russischen Staatsduma, wird, in Antwort auf die sogenannte „Kreml-Liste“, das Souveränität-Gesetz der Russischen Föderation anwenden. Gegenwärtig arbeite man an einer Ergänzung des Gesetzes, welche den Begriff „Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes“ weiter definiert. Es gibt eine ganze Reihe von Faktoren die belegen, dass sich ausländische Staaten in die inneren Angelegenheiten Russlands einmischen. Russland werde zukünftig auf derartige Dinge mit gleicher Tonlage antworten – so ein Vertreter des Föderationsrates. Ungeachtet dessen, das die „Kreml-Liste“ durch die russische Elite, die hiervon betroffen ist, mit komödianten Verständnis entgegengenommen wurde, erfordert jedoch dieser Schritt der USA eine Antwort des russischen Staates.

Reklame

Russland Kompakt