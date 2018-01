Russland Kompakt – Ausgabe Januar 2018

19.01.2018 – Kreml gibt keine Verhaltensweisungen an die Regionen

Dmitri Peskow, Pressesprecher des russischen Präsidenten wies Mutmaßungen zurück, der Kreml diktiere den nachgeordneten Regionen, wie sie sich gegenüber Aktivitäten des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny zu verhalten haben. Eine entsprechende Frage wurde durch einen Journalisten gestellt, dem Informationen vorlagen, dass in den Regionen Auftritte von Nawalny in Vorbereitung der Präsidentenwahlen im März 2018 unterbunden werden. Als konkretes Beispiel wurde das Verbot in Jekaterinburg angeführt. Der Kreml hat keinerlei Weisungen erteilt. Jede Region entscheidet für sich, wie sie mit geplanten Meetings umgeht. Er wies allerdings darauf hin, dass alle Entscheidungen in den Regionen, egal wie sie ausfallen, auf der Grundlage der russischen Gesetze zu fällen sind. Nawalny hat zum Boykott der Präsidentenwahlen im März 2018 aufgerufen und versucht jetzt, in möglichst vielen Regionen aktiv diese Forderungen an die Bevölkerung zu bringen.

19.01.2018 – Russland bereitet neues Konzept zur „Grenzpolitik“ vor

Der russische Sicherheitsdienst FSB hat am Mittwoch den Entwurf eines Erlasses des russischen Präsidenten veröffentlicht, der unter der Bezeichnung „Grundlagen der staatlichen Grenzpolitik Russlands“ figuriert. In diesem Projekt liegt der Schwerpunkt auf den nationalen russischen Interessen und der neuen geopolitischen Situation in der Welt. Die nationalen Interessen Russlands fußen auf der Souveränität des Landes, den Rechten auf den Seen und Meeren und in der politischen und sozialen Stabilität des Landes, der geistigen und kulturellen Entwicklung. Im Dokument werden ausdrücklich die gutnachbarschaftlichen Beziehungen zu den Nachbarstaaten hervorgehoben. Zu den Gefahren, die sich Russland gegenübersieht, beschreibt das Dokument die Möglichkeit eines Zusammenstoßes mit anderen ausländischen Staaten im Rahmen von Gebietsforderungen, aber auch das Eindringen von Extremisten und Terroristen in das russische Gebiet. Weiterhin wird über Gefahren des Separatismus gesprochen, insbesondere in den grenznahen Regionen.

19.01.2018 – Russland will keine US-Wahlbeobachter

Das russische Außenministerium hat vorgeschlagen, keine amerikanischen Diplomaten zu den Präsidentenwahlen im März 2018 zuzulassen. Wie eine Quelle im Außenministerium mitteilte, ist ein entsprechender Vorschlag an die Zentrale Wahlkommission gesandt worden. Darin wurde die Bitte geäußert, den amerikanischen Diplomaten die entsprechende Akkreditierung als Wahlbeobachter zu entziehen. Man erinnerte daran, dass auch die USA keine russischen Diplomaten zu den Präsidentenwahlen in den USA zugelassen hatten. Somit sollte man sich auch so verhalten, wie es die USA vorleben. Die Vorsitzende des russischen Föderationsrates, der Oberkammer der Staatsduma informierte, dass Russland ausländische Wahlbeobachter einladen werde, so u.a. auch Mitglieder von Parlamenten.

19.01.2018 – Raketenproduzent in erheblichen wirtschaftlichen Problemen

Das „Zentrum Chrunischew“, der einzige Produzent von schweren Raketen des Typs „Proton“ und „Angar“ in Russland befindet sich in erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Sie rühren von einem Auftragsrückgang her. Weiterhin gibt es große Kreditbelastungen und erhebliche soziale Verpflichtungen. Um diese alle erfüllen zu können, benötige das Unternehmen 30 Milliarden Rubel – so der Generaldirektor Alexej Warotschko. Die schwere wirtschaftliche Lage ist u.a. durch Havarien bei Raketenstarts entstanden. Seit Mitte 2016 bis ins zweite Halbjahr 2017 hin, wurde keine einzige Rakete produziert. Die sozialen Verpflichtungen bestehen im Unterhalt der Kindergärten des Unternehmens, der Kulturhäuser und Heizkraftwerke. Gegenwärtig werden einige Produktionseinrichtungen im Moskauer Gebiet geschlossen. Durch den Verkauf der Immobilien erhofft man sich eine Erleichterung der Situation. Für das Jahr 2018 plant das Unternehmen den Start von bis zu fünf Raketen des Typs „Proton“ und bis zu vier Starts der leichten Rakete „Rokot“, sowie ein Start der schweren Rakete „Angar“.

19.01.2018 – Kreml äußert sich zur „Söldnerfrage“

Dmitri Peskow, Pressesprecher des russischen Präsidenten, äußerte sich zu Plänen der russischen Staatsduma, die privaten bewaffneten Organisationen in Russland zu legalisieren. Er meinte, dass diese Frage nicht in den Verantwortungsbereich des russischen Präsidenten gehört. Der Kreml habe keinerlei Gesetzesprojekte in dieser Frage initiiert und deshalb könne man auch nicht sagen, welche Aktivitäten gegenwärtig in Russland in dieser Frage entwickelt werden. Private bewaffnete Organisationen sind in Russland per Gesetz verboten, existieren aber trotzdem und nehmen an internationalen Einsätzen teil. Berichtet wird von russischen Medien, dass die „Organisation Wagner“ in Syrien sehr erfolgreich internationale Verpflichtungen erfüllt.

19.01.2018 – Russische Leichtathleten ziehen Teilnahme an Wettbewerben massenhaft zurück

Russische Leichtathleten haben massenhaft eine Teilnahme an sportlichen Wettkämpfen im Sibirischen föderalen Bezirk zurückgezogen, als sie erfahren haben, dass die russische Doping-Polizei aus der Organisation RUSADA die Teilnehmer überprüfen will. Insgesamt sagten 36 Sportler ihre Teilnahme ab, davon 11 Erwachsene, vier männliche Sportler bis 23 Jahren, 14 männliche Sportler bis 20 Jahren und sieben Frauen bis 18 Jahre. Einige Sportler, die trotzdem an den Wettkämpfen teilnahmen, brachen dann aber ihre Teilnahme ab und entgingen somit einer Dopingkontrolle.

19.01.2018 – US-Botschaft in Moskau übergibt illegale Gelder an russische Opposition

Das russische Außenministerium hat die Botschaft der USA in Moskau beschuldigt, die russische Opposition mit geheimen Geldern zu finanzieren, damit diese die politische Situation in Russland destabilisiert. Das Außenministerium ruft die USA auf, endlich diese Praktiken zu beenden und zurückzukehren zu einer vernünftigen Verhaltensweise im internationalen Zusammenleben. Die USA worden aufgefordert, endlich auch im persönlichen Verhalten die eigenen nationalen Gesetze, aber auch die unterschriebenen internationalen Vereinbarungen einzuhalten. Weiterhin fordert das russische Außenministerium von den USA diejenigen zu bestrafen, die gegenwärtig Informationen über Bankkonten Russlands in den USA verbreiten. Russland zeigt sich außerordentlich besorgt darüber, dass am 17. Januar durch ein News-Portal, welches aber in Wirklichkeit ein Informationsinstrument amerikanischer Geheimdienste ist, Informationen über Geldbewegungen der Botschaft und Angestellter der Botschaft veröffentlicht worden sind. Derartige Veröffentlichungen können nicht ohne Wissen und Einverständnis amerikanischer Behörden geschehen. Viele der verbreiteten Informationen sind bewusst gefälscht und dienen nur dazu, die Anschuldigungen gegen Russland zu unterstützen, man habe sich in die Wahlen eingemischt. Was jedoch die Frage der Veröffentlichung von finanziellen Vorgängen betrifft, so ist dies schon keine Verbreitung von Falschmeldungen mehr, sondern ein echter Verstoß gegen die amerikanischen Gesetze und die Wahrung des Bankgeheimnisses.

18.01.2018 – Chefin der Zentralbank fährt nicht nach Davos

Die Leiterin der russischen Zentralbank Elvira Nabiullina wird nicht am 48. Weltwirtschaftsforum, welches vom 23.-26. Januar in Davos stattfindet, teilnehmen. Diese Information stammt aus der Zentralbank und wurde nicht weiter kommentiert. Nach der bisherigen Planung sollte die Chefin der Zentralbank am 26. Januar am Forum „Ende des leichten Geldes“ teilnehmen, gemeinsam mit Mitgliedern der Verwaltung der Europäischen Zentralbank. Bereits im Januar 2016 gab es Ähnliches. Hier sollte Elvira Nabiullina auch vor dem Forum auftreten, aber der Auftritt wurde kurzfristig abgesagt, worauf sich die Zentralbankchefin entschloss, generell nicht nach Davos zu fahren. Offiziell wurde mitgeteilt, dass sie wegen dem instabilen internationalen Valutamarkt in Russland verbleiben müsse.

18.01.2018 – Russland plant Reform des Steuersystems

Die russische Regierung arbeitet an Vorschlägen für eine Reform des Steuersystems. Im Ergebnis soll es steuerliche Erleichterungen und Vorteile für Geringverdiener geben. Dies wurde von RIA-Nowosti unter Bezugnahme auf den russischen Finanzminister Anton Siluanow verbreitet. Weitere Kommentare gab es hierzu nicht.

18.01.2018 – Kinder sollen mehr Reisefreiheit erhalten

Kinder dürfen bisher nur in Begleitung von Erziehungsberechtigten oder den Bevollmächtigten reisen. Dies soll sich nun für die Kinder ändern, die zehn Jahre oder älter sind. Zukünftig sollen diese selbständig in Zügen, ohne Begleitung von Erwachsenen fahren dürfen. Diese neue gesetzliche Regelung soll noch in diesem Jahr in Kraft treten. Die „Föderale Passagieragentur“ bereitet entsprechende Regelungen vor, dass alleinreisende Kinder während der Zugfahrt beaufsichtigt und betreut werden. Am Zielort angekommen, muss der Zugverantwortliche das Kind an eine bevollmächtigte Person übergeben. Gegenwärtig werden alle notwendigen organisatorischen und rechtlichen Dinge erarbeitet. Man nutzt hierzu auch die Erfahrungen anderer Transportdienstleister.

18.01.2018 – Levada-Zentrum wird keine Umfragen zu Präsidentenwahlen veröffentlichen

Das Levada-Zentrum (Ausländischer Agent), wird keine Umfrageergebnisse zu den russischen Präsidentenwahlen veröffentlichen, trotzdem diese Umfragen durchgeführt werden. Der Direktor des Zentrums Lew Gudkow informierte, dass man mit Beginn der offiziellen Wahlkampagne die Berichterstattung eingestellt habe. Er erinnerte daran, dass während der Wahlkampagne zu den Duma-Wahlen im Jahre 2016 sein Zentrum der Status „Ausländischer Agent“ zugeordnet wurde. Entsprechend geltender Gesetzgebung darf eine derartig eingestufte Organisation nicht an Wahlen oder Referenden teilnehmen. Bei Verletzungen dieser Bestimmung drohen Strafen, bis hin zur Schließung der Organisation. Nach Meinung des Direktors des Zentrums, wollte Russland mit der Verleihung des Titels einfach nur den Markt für derartige Sozialumfragen „übersichtlicher“ gestalten. Der direkte Konkurrent WZIOM veröffentlicht ebenfalls derartige Umfrageergebnisse und diese unterscheiden sich nur unwesentlich von denen des Levada-Zentrums. Die Ergebnisse des Levada-Zentrums waren immer etwas negativer. Der Direktor von WZIOM vertritt die Ansicht, dass man in keinerlei Wettbewerb stehe, denn beide Zentren hätten unterschiedliche Kunden. Er bedauerte, dass das Levada-Zentrum zum „Ausländischen Agenten“ erklärt wurde und meinte, dass es schade ist, dass die Gesellschaft nun weniger Zahlen zur Verfügung habe. Je mehr derartige Zentren in Russland existieren, umso besser – so Fedorow.

18.01.2018 – Verweigerung von Geld mit Krim-Symbolik wird bestraft

Russland hat Ende vergangenen Jahres zwei neue Geldscheine im Nominalwert von 200 und 2000 Rubel herausgegeben. Darüber wurde sehr ausführlich in den Medien berichtet. Trotzdem scheinen eine Reihe von Mitarbeitern in Handels- und Serviceeinrichtungen dies noch nicht zur Kenntnis genommen haben, denn sie verweigern die Annahme von derartigen Geldscheinen und sind der Ansicht, dass dies Fälschungen sind. Die russische Verbraucherschutzbehörde weist darauf hin, dass diese Art Weigerung strafrechtliche Verantwortung nach sich zieht und die betroffene Person oder Einrichtung mit einer Strafe von bis zu 50.000 Rubel rechnen muss. Anscheinend gibt es aber auch Bürger, die die Annahme des 200-Rubel-Geldscheins, welcher Symbolik der Stadt Sewastopol zeigt, aus politischen Gründen verweigern. Auch diesen Bürgern droht die Strafzahlung.

Foto: 200-Rubel-Schein mit Symbolik der russischen Stadt Sewastopol auf der russischen Halbinsel Krim

18.01.2018 – Russen sollen unter sowjetischer Fahne und Hymne auftreten

Eine Sonderkommission des Internationalen Olympischen Komitees befasst sich gegenwärtig mit den Formalitäten des Auftritts russischer Sportler während der Winterolympiade. Als Vertreter Russlands dürfen sie nicht auftreten, dürfen keine russischen Staatssymbole zeigen und auch die russische Hymne darf im Falle der Siegerehrung nicht erklingen. Nun geht es um die Suche einer Alternative für diese Sportler. Es tauchte der Gedanke auf, dass man die Fahne und die Hymne der Sowjetunion nutzen könne, wobei die Hymne der Sowjetunion sich nur textlich von der des modernen Russlands unterscheidet.

18.01.2018 – Lob für die russische Wirtschaft

Der Leiter der Vertretung des Internationalen Währungsfonds in Russland Gabriel di Bella hat Russland für die gute Wirtschaftspolitik gelobt, die das Land aus der Krise geführt habe. Der Rückgang der russischen Wirtschaft war nicht so dramatisch, wie man es im Weltwährungsfond befürchtet hatte. Er forderte die Verantwortlichen auf, trotz allem Optimismus, nach neuen Antrieben für weiteren Wachstum zu suchen. Der gegenwärtige Zustand der Wirtschaft gewährleistet nur einen jährlichen Zuwachs von 1,5 Prozent, aber die Situation erfordere einen Zuwachs von drei Prozent im Jahr. Diese Einschätzung widerspricht der Analyse der amerikanischen Bank JPMorgan Chase vom 12. Januar, die der Ansicht ist, dass das Wachstum in Russland Mitte 2017 aufgehört hat. Grund hierfür war, dass die Rezession in entscheidenden russischen Wirtschaftsbereichen wieder begonnen hat. Weiterhin waren die Analysten der Meinung, dass das vorhergehende Wachstum rein zufällig war.

17.01.2018 – Ein schwaches Russland ist ein gutes Russland

Der Vorsitzende des vereinten Komitees der Stabschefs der USA General Joseph Danford (?) nannte die Wiedergeburt Russlands die größte Gefahr für den europäischen Kontinent. Seine Worte wurden offiziell vom US-Verteidigungsministerium verbreitet. Die Äußerung wurde von ihm während eines Treffens mit Journalisten im Hauptquartier der NATO in Brüssel getätigt. Russland modernisiert seine Bewaffnung, einschließlich der atomaren und der Seestreitkräfte und entwickelt neue Möglichkeiten auf dem Gebiet des Cyber- und elektronischen Krieges. „Wenn wir über Russland nachdenken, dann denken wir über die Handlungen des Landes in den letzten Jahren nach und wir schauen, wo die Russen in den letzten zehn Jahren aktiv geworden sind. Und es gibt keinen einzigen Bereich bei den Militärs, der nicht in den letzten zehn Jahren in irgendeiner Form modernisiert worden ist“, - so der US-General. Deshalb ist es notwendig, dass die Allianz alles unternimmt, um Russland im Zaume zu halten.

17.01.2018 – Lawrow bringt die Sache auf den Punkt

Sergej Lawrow, Außenminister Russlands, hat sich zur Devalvierung des internationalen Rechtes geäußert und gemeint, dass dieser Prozess voranschreitet und viele Staaten sich deshalb wieder auf die militärische Macht orientieren und ihre Armeen entwickeln, anstelle sich mit der Umsetzung und Beachtung der Dinge zu beschäftigen, die man im internationalen Recht, in der internationalen Zusammenarbeit, in gemeinsamen Vereinbarungen, ausgearbeitet habe, um Meinungsunterschiede friedlich zu lösen. Sergej Lawrow äußerte sich zu dieser negativen Tendenz im Rahmen der Pressekonferenz aus Anlass der Auswertung der Tätigkeit der russischen Diplomatie im Jahre 2017. Er meinte, dass der Grund für diese Tendenz darin zu suchen ist, dass die USA mit ihren Verbündeten versuchen, die internationalen Angelegenheiten durch Diktat zu regeln. Zu den Mitteln, die die USA anwenden gehören die Ausweitung des Raketensystems der USA und die Verhängung von einseitigen Sanktionen.

17.01.2018 – Russland wundert sich über US-Praktiken in Russland

Russische Medien bringen ihre Verwunderung darüber zum Ausdruck, dass Antragsteller auf ein Visum nur noch die diplomatischen Gebäude der USA betreten dürfen, wenn sie vorher ihr Telefon abgegeben haben. Auch andere elektronische Gegenstände dürfen nicht mehr mitgeführt werden. Eine Räumlichkeit mit Fächern, wo man diese Gegenstände zeitweilig lagern kann, gibt es nicht. Ein Vertreter der US-Botschaft in Moskau erklärte, dass dies gängige Praxis in allen amerikanischen Vertretungen weltweit ist. Anlass für diese journalistische Aufmerksamkeit war der Umzug der Visaabteilung in ein neues Gebäude in Moskau und die Wiederaufnahme der Ausgabe von Visa an russische Bürger.

Anm. UN: Diese Praxis, dass Besucher alle mitgeführten Gegenstände, selbst leere Hand- oder Aktentaschen, am Eingang zur diplomatischen Vertretung abzugeben haben, wird auch seit Jahren in deutschen diplomatischen Vertretungen umgesetzt. Beim Bau des deutschen Generalkonsulats in Kaliningrad wurde am Eingangstor eine Möglichkeit geschaffen, alle mitgeführten Gegenstände in ein verschließbares Fach zu deponieren. Diese Fächer stehen unter ständiger Aufsicht des Objektschutzes des Generalkonsulats.

17.01.2018 – Justizministerium will Organisations- und Finanzstruktur von Nawalny schließen

Das russische Justizministerium fordert die Liquidierung der Stiftung des Stabes von Alexej Nawalny und hat sich mit einer entsprechenden Erklärung an das zuständige Gericht gewandt. Der Fond nennt sich „Fünfte Jahreszeit“. Haupttätigkeitsfeld dieser Stiftung ist die Finanzierung der materiellen Versorgung des Stabes von Nawalny. Die Stiftung führt alle finanziellen Mittel zusammen, die aus verschiedenen Quellen zur Unterstützung der Arbeit von Nawalny fließen. Durch das russische Justizministerium wurde die Stiftung Ende 2017 überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass die Stiftung die Bewerbung von Nawalny zu den Präsidentenwahlen im März 2018 unterstützt. Die Stiftung hat hierzu alle Verträge mit Dritten abgeschlossen, aber organisiert auch alle anderen organisatorischen Arbeiten in den Regionen und finanziert diese. Weiterhin wurden formelle Nachlässigkeiten festgestellt, so u.a., dass sich die Organisation nicht in der Adresse befindet, wo sie gemeldet ist.

17.01.2018 – Russland will Steuer-Amnestie durchführen

Russlands Präsident Putin will russischen Steuersündern entgegenkommen und Außenstände in Höhe von 184 Mrd. Rubel abschreiben und damit eine Last von den Schultern derjenigen nehmen, die bisher ihren Verpflichtungen gegenüber dem Staat und der Gesellschaft nicht nachgekommen sind. Die Amnestie betrifft sowohl Privatpersonen, wie auch Einzelunternehmer. Mit dieser Information trat der russische Finanzminister Anton Siluanow an die Öffentlichkeit. Betroffen von der Großzügigkeit des Staates sind rund 20 Mio. Russen. Neben den Steuerschulden, will der russische Staat den Einzelunternehmern auch außenstehende Zahlungen in die Sozialkassen erlassen. Dies betrifft 700.000 Unternehmer. Das Gesetz selber, ist durch den russischen Präsidenten Putin bereits Ende Dezember unterschrieben worden. Durch die russische Regierung sind jetzt nur noch technische Arbeiten für die reale Durchführung der Amnestie erledigt worden.

17.01.2018 – Rekordpreissenkung bei Medikamenten

In Russland wurden die Preise für lebenswichtige Medikamente erheblich gesenkt. Darüber informiert die Zeitung „Iswestija“ unter Bezugnahme auf die russische Aufsichtsbehörde im Gesundheitswesen. Im Durchschnitt sind die Medikamente, die sich auf der staatlichen Liste „Lebensnotwendige Medikamente“ befinden, um 1,8 Prozent im Preis gefallen. Dies ist der höchste Preisrückgang in den letzten fünf Jahren. Das letzte Mal wurde ein Preisrückgang im Jahre 2013 verzeichnet. Damals war der durchschnittliche Preisrückgang mit 0,6 Prozent festgestellt worden. Den größten Preisrückgang gibt es für lebensnotwendige Medikamente in der Preiskategorie bis 50 Rubel (2,1 Prozent). In der Gruppe 50-500 Rubel gab es einen Preisrückgang um 1,9 Prozent. Alle Medikamente über 500 Rubel gingen im Preis um durchschnittlich ein Prozent zurück.

16.01.2018 – Franzosen steigen in staubige Verliese

400.000 Franzosen haben vermutlich die Mitteilung gelesen, dass die Russische Föderation Ende 2017 alle Auslandsschulden der nicht mehr existenten Sowjetunion, als Rechtsnachfolger, beglichen hat. Daraus entstand wohl der Eindruck, dass man nach weiteren Geldern suchen könnte, die Russland noch aus anderen Zeiten schuldig ist. Und 400.000 Franzosen sind fündig geworden und fordern nun von Russland rund 53 Milliarden Euro. Es geht um Schulden aus der Zarenzeit. Im Jahre 1918 hatte Wladimir Lenin russische Auslandsschuldverschreibungen per Erlass „enteignet“ und das Land damit schuldenfrei gemacht. In diesem konkreten Fall geht es um Schuldverschreibungen der russischen Bahn, in die Ausländer investiert hatten. Nun fordern die UrUrUr ….-Erben diesen Geld von Russland zurück. Die Chancen, das Geld zu erhalten, sind denkbar gering, denn es gab im Jahre 1997 zwischen Frankreich und Russland ein Abkommen, in dem sich Russland verpflichtet hatte, die Zarenschulden zu begleichen und man überwies 330 Mio. Euro. Dies befriedigt die ehemaligen ausländischen Aktionäre nicht, dann Russland müsste sich für bankrott erklären, wenn es die Schulden nicht bezahlt. Solange sich Russland nicht bankrott erklärt, bleiben die Schulden weiterhin bestehen – so die Meinung derer, die auf großen Reichtum hoffen.

16.01.2018 – Kartenverkauf zur Weltmeisterschaft läuft hervorragend

Seit Beginn der zweiten Etappe des Verkaufs der Tickets zur Fußball-Weltmeisterschaft wurden mehr als drei Millionen Anfragen registriert. Die zweite Etappe des Kartenverkaufs begann am 5. Dezember und seit diesem Zeitpunkt sind 3.140.000 Anfragen eingegangen – so der Pressedienst der FIFA. Die meisten Anfragen kamen von russischen Fußball-Fans, gefolgt von Fans aus Deutschland, Argentinien, Mexiko, Brasilien, Peru, Kolumbien, den USA, Spanien, Polen und China. Der Kartenverkauf läuft ausschließlich über die Internetseite der FIFA

FIFA.com/bilet

Sollte es mehr Anfragen geben, als Karten vorhanden sind, so werden nach Abschluss der zweiten Etappe am 31. Januar, die Tickets nach dem Zufallsprinzip vergeben. Bis spätestens 12. März werden alle Antragsteller informiert sein, ob sie berücksichtigt werden konnten oder nicht.

16.01.2018 – Lawrow will die Frage der „Söldner“ gesetzlich regeln

Sergej Lawrow, russischer Außenminister, hat mal wieder die Initiative in die Hand genommen und vorgeschlagen, gesetzlich alle Fragen zu regeln, die im Zusammenhang mit dem Söldnertum stehen und die russische Staatsbürger betreffen. Er erinnerte daran, dass es in vielen Ländern, insbesondere aber in den USA, private bewaffnete Organisationen gäbe, die im Ausland in kriegerischen Auseinandersetzungen dort eingesetzt werden, wo der Staat dies nicht kann oder darf. In Russland sind derartige private bewaffnete Organisationen verboten und alle Tätigkeiten dieser Organisationen sind gesetzlich unter Strafe gestellt. Trotzdem existieren eine ganze Reihe dieser Privatarmeen. Von sich Reden macht insbesondere die „Organisation Wagner“, die insbesondere in Syrien, aber auch in anderen Brennpunkten Aufgaben erfüllt. Die russischen Bürger in diesen Organisationen sind nicht geschützt und das will Lawrow, unter Nutzung der internationalen Praxis, nun ändern. REUTERS hatte Ende 2017 informiert, dass im Syrienkonflikt 131 russische Bürger ums Leben gekommen sind. Das russische Verteidigungsministerium hat auf diese Informationen nicht reagiert und der Kreml kommentierte, dass darüber nichts bekannt sei.



Anm. UN: „Kaliningrad-Domizil“ hat genau vor einem Jahr, zu dieser offiziell nicht existenten Organisation Wagner, einen Artikel veröffentlicht. Klicken Sie auf die Grafik, um sich weiter zu informieren. „Kaliningrad-Domizil“ hat genau vor einem Jahr, zu dieser offiziell nicht existenten Organisation Wagner, einen Artikel veröffentlicht. Klicken Sie auf die Grafik, um sich weiter zu informieren.

16.01.2018 – Ukraine greift durch

Im vergangenen Jahr hat die Ukraine 1.500 Ausländern die Einreise in die Ukraine verboten. Grund hierfür war, dass diese Bürger nach Russland gereist waren, um dort irgendwelche Angelegenheiten zu erledigen oder nur, um sich zu erholen. Allerdings hatten sich diese 1.500 Ausländer die russische Halbinsel Krim ausgesucht und hier reagiert die Ukraine mit Sanktionen, denn nach den Festlegungen der Ukraine, darf man die Krim nur besuchen, wenn man aus der Ukraine dorthin ausreist. Insgesamt gab es 2.300 Anzeigen von ukrainischer Seite in dieser Angelegenheit, jedoch nur bei 1.500 führten diese zu einem Einreiseverbot. Auf der Einreiseverbotsliste stehen hunderte Namen von Künstlern und Kulturschaffenden. Schon in der ersten Hälfte des Januars 2018 wurden weitere 30 Personen festgestellt, die gegen die ukrainischen Festlegungen verstoßen haben. Ukrainische Dienste haben weitere 810 Namen auf einer Liste, wo man bisher noch nicht beweisen kann, dass auch diese auf der Krim waren.

Foto: Grenzsituation zwischen Russland und der Ukraine im Bereich der russischen Halbinsel Krim

16.01.2018 – Wer die Wahl hat die Qual

Am 18. März 2018 müssen sich die Russen wieder quälen. Sie haben das Recht, einen Präsidenten zu wählen. Bewerber, die glauben, dass sie das größte Land der Erde in eine blühende Zukunft führen können, gab es sehr viele – 70 Personen haben ihre Unterlagen abgegeben. Zum Glück haben nicht alle Bewerber die Chance, den strengen Prüfungsvorschriften der Zentralen Wahlkommission gerecht zu werden, so dass sich die Anzahl derer, die dann wirklich Kandidat werden, vermutlich auf 16 schrumpfen wird. 24 Parteien hatten einen Bewerber vorgeschlagen und weitere 46 Personen haben sich, ohne jede parteiliche Unterstützung, selber in Stellung gebracht. Allerdings haben 31 dieser „Parteilosen“ sich zwar beworben, aber keine Dokumente eingereicht, bei 12 Personen wurde die Bewerbung abgelehnt.

16.01.2018 – Unsere Meinungs- und Wissensfragen

In der Nacht vom 15. Januar zum 16. Januar passieren wieder die obligatorischen technischen Wunder auf unserem Portal. Es verschwindet unsere Frage an Sie, ob Sie meinen, dass Deutschland irgendein besonderes Interesse an Kaliningrad hat und es erscheint eine neue Frage. Durch den Zeitunterschied zwischen Moskau und Berlin könnte es sein, dass der neue Wissenstest für Sie schon um 22 Uhr deutscher Zeit zugriffsbereit ist, denn unser Portal ist „russisch programmiert“ – also schauen Sie einfach mal.

Wir haben noch einen kleinen Test gestartet – deshalb Test, weil wir mit unserem neuen „Spielzeug youTube-Kanal“ noch einige technische Probleme haben und gegenwärtig nicht so können, wie wir wollen. Genau unter dem Platz, wo die Wissensfrage gestellt wird, gibt es ein weiteres Feld, es ist manchmal rot, manchmal grün, welches wir direkt mit unserem neuen „youTube“-Kanal verknüpft haben. Dort soll es zukünftig immer eine kleine Einführung, entweder zu unserer Meinungsumfrage oder zu unserem Wissenstest geben. Sie sollten sich also vorher diesen kurzen Videobeitrag anschauen und erst dann die von uns gestellte Frage beantworten. Sie können natürlich unseren „youTube“-Kanal ignorieren und einfach so die Fragen beantworten – ganz wie Sie wollen. Aber wenn Sie schon auf unserem Videokanal sind, so schauen Sie sich um, ob es weitere interessante Beiträge gibt. Wir haben den Kanal Mitte November geschaffen und sind erstaunt, welchen Zulauf wir haben – ehrlich, damit haben wir nicht gerechnet.

15.01.2018 – Große Lebensmittelvergiftung in Russland

Die Anzahl der betroffenen Personen, die sich in Ulan-Ude mit dem bekannten Salat „Cäsar“ vergiftet haben, stieg am Wochenende auf 150 Personen. Die Lebensmittelvergiftung erfolgte im Restaurant „SchulenDo“. Von den Personen, die sich mit Vergiftungssymptomen in Gesundheitseinrichtungen meldeten, mussten 64 Personen stationär aufgenommen werden, darunter 12 Kinder. Der Zustand der Patienten wird als „mittelschwer“ bezeichnet. Was der Auslöser für die Vergiftung war, scheint noch unklar zu sein. Vermutet werden Salmonellen. Fakt ist, dass alle Betroffenen im Zeitraum vom 8.-11. Januar dieses Restaurant besucht und auch diesen Salat gegessen hatten, der u.a. aus Hühnerfleisch zubereitet wird. Das Restaurant wurde geschlossen und die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

15.01.2018 – VKontakte jetzt auf US-Sanktionsliste

Man findet sich in den einzelnen Sanktionslisten der USA, die gegen Russland, russische Organisationen, Einrichtungen und Unternehmen, wie auch gegen offizielle und Privatpersonen angewandt werden, schon gar nicht mehr durch. Das politische und wirtschaftliche Leben der USA scheint nur noch aus Sanktionen gegenüber den Ländern zu bestehen, die nicht die gleichen Ansichten und Werte der USA teilen. VKontakte, das russische Äquivalent zu Facebook, wird der Piraterie beschuldigt. Das Sozialnetzwerk befand sich schon einmal im Jahre 2011 auf der US-Sanktionsliste. Ungeachtet dessen, dass die USA bei VKontakte einige Fortschritte in der Bekämpfung des Mißbrauchs intellektuellen Eigentums Dritter sieht, ist dies den USA nicht genug. Die Sanktionen sollen nun weiteren Druck aufbauen. Außer VKontakte gelangten noch weitere russische Ressourcen auf die Sanktionsliste.

15.01.2018 – Transportministerium will Preisstopp für Flugtickets

Das russische Transportministerium stellt Überlegungen an, wie man am besten eine Preisentwicklung bei Flugtickets im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft verhindern kann. Der Minister Maxim Sokolow meinte in einem Interview, dass es gesetzliche Regelungen zu den maximalen Preisen für Flugtickets geben wird. Man wird bei der Regulierung dieser Frage auf die Erfahrungen zurückgreifen, die man während der Olympiade 2014 sammeln konnte. Russland will auch Entscheidungen treffen, die es ausländischen Fluggesellschaften ermöglicht, Flüge auf den Strecken vorzunehmen, die bisher nur von russischen Airlines erfüllt worden. Allerdings gibt es bisher keinerlei Anfragen aus dem Ausland. Man geht in Russland von bis zu fünf Millionen Flugpassagieren in der Zeit der Weltmeisterschaft aus.

15.01.2018 – Russland will Änderungen bei der Einberufung zum Wehrdienst

Der russischen Staatsduma liegt ein Gesetzentwurf zur Beratung vor, wonach für die Einberufung zum Wehrdienst organisatorisch einige Veränderungen vorgenommen werden sollen. Die neuen Regelungen werden dazu führen, dass es weniger Personen gibt, die Unzulänglichkeiten in der bisherigen Gesetzgebung nutzen, um sich dem Wehrdienst zu entziehen. Bisher gab es die Möglichkeit, dass der Wehrpflichtige einfach behauptete, keine Aufforderung zur Musterung oder zum Wehrdienst erhalten zu haben. Auch Briefe per Einschreiben mit Rückantwort konnten häufig nicht zugestellt werden, weil diese nur dem Betroffenen persönlich ausgehändigt werden durften und dieser alles unternahm, um den Brief nicht in Empfang zu nehmen. Nun soll es mit dem neuen Gesetz möglich sein, Einberufungsbefehle, Aufforderungen zur Musterung und andere Benachrichtigungen im Zusammenhang mit dem Wehrdienst, auch anderen Familienangehörigen gegen Unterschrift zu übergeben. Diese sind dann verpflichtet, dem betroffenen Familienmitglied den Brief auszuhändigen. Die Zustellung gilt dann als erfolgt, wenn ein Familienmitglied für den Empfang des Briefes unterschrieben hat. Weiterhin wird der Wehrpflichtige verpflichtet, sich in Eigeninitiative beim zuständigen Wehrkommissariat zu melden, wenn er keine Benachrichtigungen erhält, um festzustellen, wo die Ursachen sind. Meldet er sich nicht, so gilt dies zukünftig als Versuch, sich vor der Wehrpflicht zu drücken und kann strafrechtlich verfolgt werden.

15.01.2018 – Russland produziert eigene Schiffsantriebsmotoren

Über viele Jahre produzierte und verkaufte die Ukraine an Russland Schiffsmotoren, sowohl für Zivil- aber insbesondere für Seekriegsschiffe. Im Zusammenhang mit den Ereignissen um die Ukraine, wurde die Zusammenarbeit eingestellt und Russland befand sich in einer denkbar unangenehmen Situation, da die eigene Wirtschaft keinerlei derartige Schiffsantriebe produzierte. Dadurch kam es zu einer Reihe von zeitweiligen Stilllegungen von Schiffsneubauten, da diese nicht mit Antrieben ausgestattet werden konnten. Es wurde ein Programm zur Entwicklung des Baus von Gasturbinen für Schiffe aufgelegt, um die Lieferausfälle aus der Ukraine zu kompensieren. Nun informierte ein Vertreter des „OKD-Saturn“, dass man die staatlichen Expertisen für einen eigenen russischen Gasturbinenmotor erfolgreich erhalten habe, die Produktion organisiert ist und man somit nicht mehr von der Ukraine abhängig sei. Nun können auch sechs Fregatten, die durch das Verteidigungsministerium in den Jahren 2010/11 bestellt worden sind, im beschleunigten Tempo zu Ende gebaut werden.

15.01.2018 – Polen fordert Einreiseverbot, Deutschland setzt es um

Polen hat im Rahmen der Europäischen Union gefordert, dem russischen Journalisten und Politologen Oleg Bondarenko die Einreise in die Europäische Union zu verwehren. Beamte des Grenzschutzes auf dem Berliner Airport Tegel setzten dieses polnische Ersuchen nun um und verwehrten dem russischen Bürger die Einreise. Dem russischen Journalisten wurden keine Gründe für das Einreiseverbot genannt. Der Journalist erklärte, dass er das letzte Mal vor drei Jahren in Polen war, aber keinerlei Artikel geschrieben habe. Auch aktuell gäbe es gegenwärtig keine Artikel von ihm über Polen. Der russische Journalist war auf Einladung der Partei „Die Linken“ nach Deutschland gereist.

14.01.2018 – Russische Oligarchen wollen US-Sondersüppchen

An sich sollte der Begriff „Oligarch“ in Russland schon längst Geschichte und durch den Begriff „Wirtschaftspatriot“ abgelöst sein. Dies scheint wohl aber nicht der Fall zu sein, glaubt man den Meldungen russischer Medien vom Wochenende. So sind die US-Behörden dabei, eine neue Sanktionsliste gegen russische Unternehmer vorzubereiten, die, nach Ansicht der USA, dem russischen Präsidenten Putin nahestehen. Durch die Sanktionen will man wohl erreichen, dass die russischen Unternehmer ihr Verhältnis zum Präsidenten überdenken und nicht mehr ganz so seine Nähe suchen. Vermutlich haben die USA schon gewisse Teilerfolge erzielt, denn eine ganze Reihe von russischen Unternehmern soll sich bereits über Strohpersonen an Kontakte in den USA gewandt haben, mit der Bitte, dass man sie doch nicht auf diese Liste setze, denn sie haben eigentlich gar keine Verbindungen zum russischen Präsidenten. Über all das berichtet „Bloomberg“ unter Bezug auf Mitarbeiter von amerikanischen Behörden. Die Liste der betroffenen Personen soll bis 29. Januar veröffentlicht werden. Allerdings möchte das US-Finanzministerium, dass zumindest ein Teil dieser Liste den Stempel „Geheim“ trägt und die Namen nicht veröffentlicht werden. Ein Teil der russischen Unternehmer hat bereits begonnen, sich von den ausländischen Aktiva zu trennen.

14.01.2018 – Britische Regierung hat fetten Staatsauftrag für Medien

Die britische Regierung hat einen Staatsauftrag an die Medien ausgeschrieben. Es geht um die Veröffentlichung von negativen, diskriminierenden Meldungen im Zusammenhang mit der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Wer dies am besten kann, wird auch das meiste Geld verdienen, welches die britische Regierung hierfür zur Verfügung stellt. Russische Medien informieren sogar, dass die britischen Journalisten direkt angewiesen worden sind, ein negatives Image über Russland zu verbreiten. Am Wochenende äußerte sich Maria Sacharowa, Pressesprecherin des russischen Außenministeriums zu diesen Fakten. Bekannt wurde, dass die britischen Medien besonders über die schlechte Infrastruktur in Russland berichten sollen. Hervorgehoben werden soll die Aggressivität der russischen Fans, die Inkompetenz der regionalen Sicherheitsorgane und der Polizei und das Unvermögen der Russen, die Sicherheit der Ausländer zu gewährleisten.

Die britischen Medien hatten bereits vor einigen Wochen damit begonnen, Russland im Allgemeinen und die Ausrichterstädte im Besonderen, in einem denkbar schlechten Licht darzustellen. Zu den Städten, die besonders heftig negativ dargestellt worden sind, gehörte Kaliningrad.

Grafik: Aufmacher des Artikels der Informationsagentur „Kaliningrad-Domizil“

14.01.2018 – Wer hätte gezweifelt?

Wer hätte gezweifelt, dass die Staatsduma das neue Gesetz, über die Zuerkennung des Status „Ausländischer Agent“ für Privatpersonen, akzeptiert? In erster Lesung zeigten sich die Abgeordneten mit diesem Gesetzentwurf einverstanden. 333 Abgeordnete stimmten für das Gesetz, ein Abgeordneter dagegen. Wird das Gesetz in zweiter und dritter Lesung angenommen, so betrifft dies Blogger, die von ausländischen Staaten Gelder für ihre Arbeit erhalten.

Anm. UN: Das Informationsportal „Kaliningrad-Domizil“ positioniert sich als „BLOG“, wird aber mit großer Wahrscheinlichkeit von diesem Gesetz nicht betroffen sein, da die Finanzierung ausschließlich aus privaten russischen Quellen erfolgt. Sollten die Sponsorengelder, die uns auf einem deutschen Konto erreichen, den Rahmen des Gesetzes tangieren, werden wir auf diese Gelder verzichten. Wir werden unsere Leser und vor allem unsere Sponsoren, rechtzeitig informieren.

14.01.2018 – Jeder fünfte Russe hat nicht gefeiert

Das Analysezentrum WZION hat eine Umfrage unter Russen durchgeführt und wollte wissen, ob sie während der Feiertage bis 8. Januar gefeiert oder zumindest sich erholt oder ob sie, wie eigentlich in Russland üblich, gearbeitet haben. 73 Prozent aller Befragten zeigten sich zufrieden mit dem Verlauf der Feiertage. 42 Prozent aller Befragten waren eingeladen oder haben eingeladen, 30 Prozent haben die Zeit genutzt, um an der frischen Luft Vitamine zu tanken, 20 Prozent haben sich dem Wintersport gewidmet. 21 Prozent haben die Feiertage zu Hause verbracht und wohl einfach nur „abgehangen“.

Gesundes Neues Jahr – Russland privat

„Kaliningrad-Domizil“ übermittelt allen Lesern und Zuschauern ein gesundes Neues Jahr 2018 – auch im Namen des Bekannten- und Freundeskreises, in dem wir leben. Möge das Jahr 2018 in keiner Phase schlechter werden, als das Jahr 2017. Alles Gute, Gesundheit und Frieden.

14.01.2018 – Die Guten ins Töpfchen …

Vor wenigen Tagen hatte der russische Präsident Putin der Ukraine angeboten, die noch auf der Krim vorhandene Militärtechnik und Munition an die Ukraine zu übergeben. Er sprach davon, dass sich die Technik in einem denkbar schlechten Zustand befinde und die Munition, nach Ansicht russischer Militärs, nicht mehr transportfähig ist und an Ort und Stelle vernichtet werden müsste. Dabei sollten ukrainische Militärs anwesend sein. Von ukrainischer Seite wurde dem russischen Präsidenten widersprochen. Man ist der Meinung, dass es auf der Krim keinerlei ukrainische Flugzeuge gäbe und insbesondere die Schiffe sich in einem guten Zustand befinden. Nun hat der russische Armee-Sender „Swjesda“ einen Film veröffentlicht, der die ukrainische Militärtechnik zeigt. Weitere russische Militärspezialisten haben sich zu Wort gemeldet und gemeint, dass man natürlich den wirklichen Zustand der Technik nur feststellen kann, wenn man vor Ort ist. Ein Videofilm ist da wenig hilfreich. Andere wiederum meinen, dass die Technik eine ernsthafte Instandsetzung erfordere.

13.01.2018 – Ministerin fordert Plagiatsüberprüfung

Die Ministerin für Bildung und Wissenschaft Olga Wasiljewa hat angeordnet, alle Dissertationen ihrer Stellvertreter und der Departementleiter auf mögliche Plagiate untersuchen zu lassen. Anlass für diese Weisung war eine Sitzung des Ministeriumskollegiums am 9. Januar. Es wurde der Brief eines Bürgers besprochen, der forderte, dass einem stellvertretenden Minister der Wissenschaftsgrad aberkannt wird, weil dieser in seiner Doktorarbeit Erkenntnisse anderer verwendet hatte, ohne dies aufzuzeigen. Sollte sich bei der Überprüfung der Führung des Ministeriums herausstellen, dass es weitere Fälle gibt, so wird die Ministerin mit großer Wahrscheinlichkeit, den Betroffenen das Vertrauen entziehen. Dies wiederum bedeutet die Kündigung. Es ist zu vermuten – egal welches Ergebnis diese Untersuchung erbringt – dass auch andere Ministerien diesem Beispiel folgen, um den immer stärker werdenden moralischen Druckanforderungen seitens der Bevölkerung gerecht zu werden. Wie russische Medien kommentieren, wurde die Weisung der Ministerin nicht in schriftlicher Form ausgefertigt und auch offiziell nicht bestätigt. Bekannt wurde, dass die Untersuchung innerhalb von zwei Monaten abgeschlossen sein soll.

13.01.2018 – Erfreuliche Preisentwicklung bei Erdöl

Russland hat seine Hausaufgaben gemacht – im Ergebnis des kolossalen Preisverfalls für Erdöl, und seinen Haushalt weniger Abhängig von den Verkaufsergebnissen für Öl und Gas gemacht. Bis zum Jahre 2020 soll der Anteil der Einnahmen aus diesem Bereich nur noch 30 Prozent betragen. Gegenwärtig ist es noch 39 Prozent. Auch wurde bei der Erarbeitung des Haushaltes für 2017 und für das neue Jahr 2018 von einem, sich nicht verbessernden Preis von 40 USD/Barrel ausgegangen. Somit ist es erfreulich, wenn der Preis über dieser Planungslinie liegt. So wurde erstmal seit Dezember 2014 wieder ein Preis von 70 USD erzielt.

13.01.2018 – Zentralbank hat Verfahren gegen Ex-Besitzer der Bank Otkrytije eingeleitet

Die Verwaltung zur Sicherung der Rechte von Investoren in der russischen Zentralbank, hat ein Verfahren gegen die ehemaligen Besitzer der Bank „Otkrytije“ eingeleitet. Die Zentralbank geht davon aus, dass bei der Neustrukturierung der Bank nicht allen Aktionären die notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt worden sind und anderen Aktionären kein Angebot unterbreitet wurde, freiwerdende Aktien der Bank zu erwerben. Dies widerspricht jeglicher Praxis. Die Bank befindet sich jetzt im Besitz der Zentralbank, die die Sanierung und vermutlich den anschließenden Verkauf organisiert.

13.01.2018 – Russen sind nachtragend, insbesondere in Syrien, insbesondere bei Terroristen

Am 31. Dezember haben Terroristen in Syrien zwei russische Stützpunkte angegriffen. In den Medien wurden die Ergebnisse dieser Überfälle unterschiedlich dramatisch dargestellt. Auf alle Fälle hat Russland wohl eine weitere Lebens-Lektion erhalten und sich entschlossen, sich dafür zu revanchieren – immerhin ist Leben Geben und Nehmen. So wurde in Syrien eine geheime Spezialoperation durchgeführt, um festzustellen, welche Terrorgruppe die Überfälle begangen hat und wo sich diese befindet. Das Lager dieser Terroristen wurde an der Westgrenze der Provinz Idlib entdeckt. Russland setzte für die Vernichtung des Stützpunktes eine neue hochpräzise Bombe „Krasnopol“ ein. Weiterhin wurde durch russische Aufklärungskräfte das Lager gefunden, wo die Terroristen die eingesetzten Drohnen lagerten. Dieses Lager existiert nun ebenfalls nicht mehr

12.01.2018 – Moskauer haben sich zur Ader gelassen

Moskauer haben im Verlaufe des Jahres 2017 8.400 Liter Blut in mobilen Blutspende-Einrichtungen der Stadt Moskau gespendet. Den größten Anteil an der Blutspende haben Studenten – teilt die Moskauer Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite mit. 10.000 haben sich zur Ader lassen gelassen. An zweiter Stelle figurierten die Mitarbeiter der Metro. Hier gab es 1.200 Spender. Insgesamt wurden durch das Blutzentrum im Verlaufe des Jahres 400 mobile Spendeneinsätze durchgeführt.

Anm. UN: In Russland dürfen alle Personen im Alter von 18-60 Jahren Blut spenden. Auch Ausländer, die mindestens ein Jahr im Besitz einer Aufenthaltsgenehmigung sind, können spenden.

12.01.2018 – Russische Krim erhält neue Luftverteidigungseinheit

Der Kreml hat Informationen zur Stationierung einer weiteren Abteilung S-400 auf der Krim als notwendige Eigenschutzmaßnahme für die Halbinsel bezeichnet. Es bestehe kein Grund, diese Stationierung als Gefahr oder aggressiven Akt anzusehen – so Dmitri Peskow, Pressesprecher des russischen Präsidenten. Wie er weiter mitteilte, setzen sich die Diversionsvorfälle an der russisch-ukrainischen Grenze im Bereich der Krim fort. Die neue Einheit wird die Aufgabe haben, Flugobjekte, die von ukrainischer Seite auf das russische Territorium fliegen, zu orten und zu vernichten. Die erste Abteilung S-400 wurde im Dezember 2016 auf der Krim stationiert.

12.01.2018 – AvtoWAZ verkauft erheblich mehr Fahrzeuge

Der Fahrzeughersteller AvtoWAZ hat im Jahre 2017 erheblich mehr Fahrzeuge produziert und verkauft. Insgesamt wurden 17 Prozent mehr Fahrzeuge hergestellt. Dies entspricht einer Gesamtmenge von 311.600 Stück. Damit hat sich der Anteil des „LADA“ auf dem russischen Markt von 19,6 auf 20,5 Prozent erhöht. Auch der Export des „LADA“ hat erheblich zugenommen – insgesamt um 31 Prozent. Exportiert wurden bis zu 24.000 PKW. An diesem Erfolg hat allerdings auch der russische Staat seinen Anteil, denn die Entwicklung der Fahrzeugindustrie wird von ihm erheblich gefördert.

Anm. UN: Zum Jahresanfang haben fast alle Fahrzeughersteller die Verkaufspreise für alle Marken um 3-5 Prozent angehoben. Begründet wird diese Preissteigerung mit einem Anwachsen der zu zahlenden Akzise, der voraussehbaren Anhebung der Verschrottungsgebühr und der Inflation.

12.01.2018 – Rentenfond verweigert erstmal Rentenzahlung

Erstmals in der Geschichte des russischen Rentenfonds wurde Antragstellern eine Rentenzahlung verweigert. Russland hat eine Rentenreform durchgeführt und die Eckdaten, die ein Antragsteller für eine Rente erfüllen muss, teilweise erheblich verschärft. Und so wurde Antragstellern im Jahre 2017 erstmal eine Rentenzahlung verweigert, weil sie keine ausreichende Anzahl von Arbeitsjahren und somit Einzahlungsjahren vorweisen können. Darüber informierte der russische Arbeitsminister Maxim Topilin. Allerdings bleiben die Antragsteller nicht finanzlos im Regen stehen. Der russische Staat zahlt in diesem Fall keine Alters- sondern ein Sozialrente. Diese ist aber um die Hälfte niedriger als eine mögliche Altersrente. Gegenwärtig beläuft sich die mittlere Rente auf 14.329 Rubel. Die mittlere Sozialrente hat einen Umfang von 9.045 Rubel.

Anm. UN: Anspruch auf eine Altersrente haben in Russland Frauen mit 55 Jahren und Männer mit 60 Jahren. Beide müssen mindestens 15 Arbeitsjahre nachweisen und innerhalb der Arbeitszeit mindestens 30 Rentenpunkte erworben haben. Diese Rentenpunkte werden auf der Grundlage der Arbeitsjahre und der eingezahlten Versicherungsgelder berechnet.

12.01.2018 – Russland will Ukraine Militärtechnik übergeben

Russland ist bereit, der Ukraine die Militärtechnik zu übergeben, die sich bis zum Beitritt der Krim zum Bestand der Russischen Föderation, auf der Halbinsel befunden hat. Das erklärte der russische Präsident Putin und kommentierte, dass es sich um dutzende von Schiffen und Kampfflugzeugen handelt, die sich allerdings alle in einem traurigen Zustand befinden. Weiterhin sollen sich große Mengen an Munition noch in alten ukrainischen Lagern befinden. Russische Militärexperten gehen allerdings davon aus, dass diese Munition nicht mehr transportfähig ist, sondern an Ort und Stelle vernichtet werden muss. Russland ist bereit, ukrainische Militärexperten hinzuzuziehen, damit diese am Prozess der Vernichtung teilnehmen.

Der Kommandierende der ukrainischen Seestreitkräfte vertrat die Ansicht, dass die gesamte Technik einsatzbereit ist und die Frage einer Rückgabe dieser Technik entscheidet die ukrainische Regierung. Er erklärte, dass sich auf der Krim acht Kriegsschiffe befunden haben, wobei nur ein Schiff nicht einsatzfähig war. Weiterhin sind auf der Krim Kampftechnik von zwei BMP-Bataillonen verblieben und zwei BTR-Bataillonen, sowie sieben Artillerieabteilungen und vier Granatwerferbatterien. Flugzeuge sind damals alle in die Ukraine geflogen und es kann keine ukrainischen Flugzeuge mehr auf der Krim geben.

11.01.2018 – YouTube blockiert russische Kanäle

YouTube hat mehr als 200 russische Kanäle auf seinem Hosting blockiert. Betroffen waren die Kanäle, die bösartige Methoden angewendet hatten, um zu mehr Abonnenten und Zuschauern zu kommen. Betroffen sind Kanäle, die bekannte russische Kanäle doubliert hatten und unter dem Anschein des „Original“ Fake-Nachrichten verbreitet hatten. Die Liste von mehr als 200 Kanälen ist nicht vollständig, da YouTube keine öffentlichen Erklärungen bei Blockierungen abgibt und somit diese Liste nur durch Insider erstellt werden kann, die mit Kanälen arbeiten und diese nun „vermissen“.

11.01.2018 – Es wird eng für russische Blogger

Die Staatsduma stellt Überlegungen an, auch russische Blogger mit dem Status „Ausländischer Agent“, ähnlich die Massenmedien, zu kennzeichnen, wenn diese die Voraussetzungen hierfür erfüllen. Man will jetzt das Gesetz über „Ausländische Agenten – Massenmedien“ entsprechend ergänzen. Blogger können dann als „Ausländische Agenten“ klassifiziert werden, wenn sie von ausländischen Regierungen Geld für ihre Tätigkeit erhalten. Erhalten sie Geld von Privatpersonen, ist dies kein Anlass für die Klassifizierung als Ausländischer Agent – so kommentierte Pjotr Tolstoi, der stellvertretende Vorsitzende der Staatsduma diese Initiative. Bisher wurden neun ausländischen Medien in Russland der Status „Ausländischer Agent – Massenmedium“ zuerkannt. Dies ist eine direkte politische Antwort Russlands auf die Vorgehensweise der USA gegen russische Medien in den USA.

11.01.2018 – Neuer russischer Botschafter in Deutschland

Der russische Präsident Putin hat einen neuen Botschafter nach Deutschland entsandt, der das Land noch aus seinen diplomatischen Zeiten in der Sowjetunion kannte. Neuer russischer Botschafter ist 64jährige Sergej Neschajew. Bis zum Jahre 2015 war er Direktor des 3. Europäischen Departements im russischen Außenministerium. Vorhergehend war er Botschafter in Österreich. Von 1980-1990 diente er in Deutschland als Erster Sekretär der Botschaft Russlands (Sowjetunion) in der BRD und als Generalkonsul Russlands (Sowjetunion) in Bonn. Der bisherige Botschafter Wladimir Grinin bekleidete die Funktion seit 2010 und war vorher als Botschafter in Polen eingesetzt.

11.01.2018 – US-Merkwürdiges aus Syrien

Seit Tagen gibt es sich widersprechende Meldungen über einen Angriff von syrischen Terroristen auf einen russischen Stützpunkt in Syrien. So soll der Stützpunkt von einer großen Anzahl Drohnen angegriffen worden sein. Zum gleichen Zeitpunkt soll sich in unmittelbarer Nähe ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug befunden haben. Darüber informierte das russische Verteidigungsministerium. Das Ministerium fand es sehr merkwürdig, dass im gesamten Zeitraum des Angriffs der Drohnen, sich ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug in einer Flughöhe von 7.000 Metern über diesem Gebiet aufgehalten habe. Die USA hatten vorhergehend erklärt, dass die Drohnen und die dazugehörige Technologie problemlos auf internationalen Technologiemärkten erworben werden kann. Das russische Ministerium wartet immer noch auf Antworten auf die Frage, wo sich diese Technologiemärkte befinden und über welche Technologie die USA sprechen. Weiterhin wollte man wissen, welche Geheimdienste mit Informationen aus der kosmischen Aufklärung Handel betreiben.

Anm. UN: In der Nacht zum 6. Januar hatten 13 Drohnen mit selbstgebauten Bomben den russischen Stützpunkt Chmein und die Basis Tartus angegriffen. Keine der 13 Drohnen hatte ihr Ziel erreicht.

11.01.2018 – 34.000 Internetseiten für Selbstmord-Propaganda entdeckt

Die russische Verbraucherschutzbehörde hat im Internet 34.000 Seiten gefunden, die sich mit der Propagierung von Selbstmord beschäftigen. Seit November 2012 durchforstet die Behörde systematisch das Internet, um derartige Portale zu entdecken. Bis zum Dezember 2017 wurden 29.200 dieser Seiten aus dem Internet entfernt. Weitere 2.500 Entscheidungen wurden gegen Seiten der sogenannten „Todesgruppe“ getroffen. Diese befinden sich in verschiedenen sozialen Netzwerken.

10.01.2018 – Registrierungsfristen abgelaufen

Die Fristen, um sich als Bewerber für das Amt des russischen Präsidenten registrieren zu lassen, sind abgelaufen. Nun hat die Zentrale Wahlkommission die Aufgabe, in kurzer Zeit die Unterlagen von sehr vielen Bewerbern um dieses Amt zu prüfen und dann nach dem Aschenputtel-Prinzip zu verfahren: „Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten …“. Wie die Zentrale Wahlkommission mitteilt, wird man wohl nicht mehr als 15 Personen zu Kandidaten machen, die sich selber vorgeschlagen haben. Insgesamt haben 46 Personen, die keine Parteiunterstützung erhalten, ihre Unterlagen abgegeben. Weiterhin sind von 21 Parteien Erklärungen zu Personen eingegangen. Hier kann sich die Anzahl noch weiter erhöhen, denn hier ist die Abgabefrist der 12. Januar. Die Wahlen selber finden am 18. März statt.

10.01.2018 – Witali Mutko erhält neue Funktion

Der russische Vizepremier Witali Mutko, der erst einige seiner Funktionen im Zusammenhang mit dem russischen Fußballsport abgegeben hat und sich eigentlich auf seine Arbeit als Vizepremier der Regierung konzentrieren wollte, hat eine neue Funktion, zusätzlich zu seiner Hauptfunktion, übernommen. Er wird das Organisationskomitee zur Vorbereitung der 23. Session der Generalversammlung der Welttourismusorganisation der UNO leiten. Einen entsprechenden Erlass hat der russische Premierminister Dmitri Medwedjew unterzeichnet. In diesem Organisationskomitee werden der Stellvertretende Kulturminister, der Gouverneur der Stadt St. Petersburg, der Chef von RosTurism sowie Vertreter des Außen- und Innenministeriums, des Zolls, Finanzministeriums, Transportministeriums und des russischen Sicherheitsdienstes mitarbeiten.

10.01.2018 – Zentralbank erarbeitet Ethik-Kodex

Bereits vor Monaten wurde angekündigt, dass man sich in der Zentralbank mit der Erarbeitung eines Verhaltenskodex für Bankmitarbeiter beschäftigen werde. Die Säuberung und Disziplinierung des russischen Bankensektors geht langsam dem Ende entgegen und nun kann man sich mit weiteren Dingen beschäftigen, die verhindern sollen, dass das Bank- und Finanzsystem in Russland zukünftig wieder in Anarchiezeiten zurückfällt. Nun berichtete der zuständige Direktor des Departements für den Kampf gegen unzulässige Praktiken auf dem Finanzmarkt Waleri Ljachs über den Stand der Dinge. Man wird einheitliche Standards in der Arbeit mit den Kunden festlegen. Es wird zukünftig keine Möglichkeit der Auslegung irgendwelcher Festlegungen der Zentralbank mehr geben. Ziel ist die Schaffung eines zivilisierten, wettbewerbsfähigen Finanzsektors in Russland. Der Kodex wird unehrliche Praktiken und Insiderhandel verhindern. Auch wird man es nicht mehr zulassen, dass Kunden mittels manipulierter Analysen getäuscht werden. Der Kodex wird keine Gesetzeskraft erhalten. Den Banken erhalten eine Empfehlung, diese Verhaltensregeln zur Grundlage ihrer Arbeit zu machen. Wer diesen Kodex offiziell nicht anerkennt, wird mit entsprechendem Reputationsverlust auf dem öffentlichen Markt rechnen müssen. Der Kodex soll im Laufe des Jahres 2018 in Kraft treten.

10.01.2018 – Keine Kippen mehr auf russischen Straßen

Neben Fragen der Landesverteidigung und der russischen Wirtschaftsstrategie, beschäftigt sich der russische Premierminister Dmitri Medwedjew auch mit Zigarettenkippen auf den Straßen. So unterzeichnete er Korrekturen in der russischen Brandschutzordnung. Diese sehen vor, dass es zukünftig verboten ist, in der Nähe von Lagereinrichtungen zu rauchen. Auch dort, wo Brot gebacken wird, darf nicht mehr geraucht werden und die Unsitte, aus dem fahrenden oder stehenden PKW die gerauchte Kippe zu werfen, ist zukünftig verboten. Das trifft natürlich auch für Fenster zu, die sich in Bussen und Zügen befinden. Neben diesen wichtigen Verboten, gibt es in dieser erneuerten Brandschutzordnung noch weitere Festlegungen, die den Brandschutz in Russland auf ein vernünftiges Niveau setzen sollen. Weiterhin verpflichtet die neue Brandschutzordnung die Eigentümer von Grundstücken dazu, regelmäßig Gras zu mähen und das Grundstück von Müll zu befreien.

Anm. UN: Im Rahmen der Anti-Tabakgesetzgebung in Russland verbieten die vor einigen Jahren erlassenen Gesetze das Rauchen in Bussen, Zügen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Somit steht die Frage, wie denn Kippen aus den Fenstern derartiger Fahrzeuge geworfen werden könnten, wenn doch ein Rauchverbot existiert.

10.01.2018 – Zentralbank erinnert an die Reform des Bankensektors

Im Rahmen der Disziplinierung und Säuberung des russischen Bankensektors, hat die Zentralbank neue Qualitätskriterien für russische Banken erarbeitet. Zukünftig werden die Banken in zwei Lizenzgruppen eingestuft. Wer eine Universallizenz erhalten möchte, muss sein Firmenkapital auf mindestens eine Milliarde Rubel aufstocken. Wer sich mit einer Basislizenz zufrieden gibt und Kunden somit weniger umfangreiche Dienstleistungen anbietet, muss ein Firmenkapital von mindestens 300 Mio. Rubel vorweisen können. Die Banken haben noch das ganze Jahr 2018 Zeit, sich für eine der beiden Lizenzen zu entscheiden. Bis Ende 2018 wird die Neueinstufung dann abgeschlossen sein. Allerdings wird es dann wohl auch rund 50 Banken weniger in Russland geben, wenn man von den Lizenzentzügen des Jahres 2017 ausgeht. Weiterhin wurde durch die Zentralbank festgelegt, dass alle russischen Banken per 1. Januar 2018 das internationale Abrechnungssystem zu übernehmen haben.

10.01.2018 – Welches Interesse hat Deutschland an Ex-Königsberg?

In russischen Medien und Sozialnetzwerken wird die Frage diskutiert, ob Deutschland ein territoriales Interesse an seinen ehemaligen Ostgebieten und hierbei insbesondere am Kaliningrader Gebiet hat. Die Meinungen sind unterschiedlich, aber vor dem Hintergrund des jetzigen, immer schlechter werdenden Verhältnisses zu Deutschland oder Deutschlands zu Russland, kann man derartige Gedanken seitens der Russen mit Verständnis begegnen.

10.01.2018 – Russische Militärs erhalten „Bohrer“

Die russische Armee wird im Jahr 2018 Fliegerbomben der neuesten Generation erhalten, die unter der Bezeichnung „Drel“ (Bohrer) figurieren. Darüber informiert der Generaldirektor des Konzerns „TechMasch“. Bei der Bombe handelt es sich um ein Basisgeschoss, welches zukünftig zu einer selbstlenkenden Kassettenbombe mit weiteren Kampfelementen entwickelt werden soll. Die Tests für diese neue Bombe begannen im Jahre 2016 und werden 2018 abgeschlossen. Gleich danach erfolgt die Einführung in den Bestand der Armee. Eine derartige Fliegerbombe wird in der Lage sein, eine ganze Artilleriebatterie oder eine Panzerkolonne zu vernichten. Das Flugzeug, welches diese Bombe transportiert, wird sich selber nicht in der Kampfzone befinden und ist durch die Flugabwehr des Gegners nicht erreichbar. Die Bombe kann dutzende Kilometer vor dem Ziel gestartet werden, obwohl sie über keinen eigenen Antrieb verfügt. Die Bombe hat eine Reichweite von 30 Kilometern.

09.01.2018 – Weitere Demontage von Witali Mutko

Der russische Premierminister Dmitri Medwedjew, hat den Vizepremier für Sport und Tourismus Witali Mutko von seiner Funktion als Mitglied des Aufsichtsrates im Vorbereitungskomitee der Fußball-Weltmeisterschaft befreit. Ein entsprechender Erlass wurde unterzeichnet und veröffentlicht. Als neues Mitglied im Aufsichtsrat wurde Alexej Sorokin berufen. Witali Mutko hatte erklärt, dass er sich zukünftig auf die Arbeit als Vizepremier in der russischen Regierung konzentrieren werde.

09.01.2018 – Alle drei Minuten wird in Russland betrogen

Wie immer zu Jahresanfang, beginnen die russischen Behörden, Ministerien und sonstige Einrichtungen, Bilanz des vergangenen Jahres zu ziehen. Auch die russische Generalstaatsanwaltschaft bildet hier keine Ausnahme. So informiert man, dass es im Jahre 2017 einen erheblichen Zuwachs im Kriminalitätsdelikt „Betrug“, im Vergleich zu 2016 gegeben habe. Alle drei Minuten wird jetzt in Russland betrogen – zumindest offiziell. Wenn man die nicht entdeckten Betrügereien dazuzählt, wird wohl fast ununterbrochen irgendjemand in Russland übers Ohr gehauen. Die Generalstaatsanwaltschaft hat 6,8 Prozent mehr Betrügereien im Jahre 2017 registriert – insgesamt 204.870 Fälle. Zu den Spitzenreitern gehört auch das Gebiet Kaliningrad, welches nur durch die Region Saratowsk überflügelt wird – wenn hier niemand bei der Statistik betrogen hat. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft, ist der Anteil des Kriminalitätsdelikts „Betrug“ an der Gesamtkriminalität von 7,5 auf 10,7 Prozent in den letzten fünf Jahren gestiegen.

09.01.2018 – Russland will medizinische Betreuung per Fernbedienung entwickeln

Das russische Gesundheitsministerium plant, die Tele-Medizin in Russland zu entwickeln und rund um die Uhr für die Bürger zugänglich zu machen. Dies erklärte die russische Ministerin für Gesundheitswesen Veronika Skworzowa. Es geht darum, sowohl elektronische Rezepte auszustellen, aber auch ärztliche Beratung auf „Entfernung“ zu ermöglichen. Ein entsprechendes Gesetz, welches alle diese Fragen regelt, war bereits Mitte 2017 verabschiedet worden und wartet nun darauf, in der Praxis umgesetzt zu werden.

09.01.2018 – Russland bestätigt westliche Stereotypen – es ist unberechenbar

Eine der im Westen verbreitet existierenden Stereotypen über Russland ist, dass das Land und seine Politiker unberechenbar sind. Einer der populärsten Vertreter dieser These ist W. Churchill:

Bewiesen hat das Russland damit, dass sich am Sonntag Sergej Kalaschnikow, Senator im russischen Föderationsrat, dahingehend äußerte, dass Russland seine Mitgliedschaft in der WTO beenden könnte, wenn es, im Rahmen der 1,4 Milliarden-Euro-Klage zu einer Verurteilung Russlands kommen sollte. Er tätigte diese Äußerung in seiner Eigenschaft als Erster Stellvertreter des Ausschusses für Wirtschaft im Föderationsrat. Er betonte, dass die EU damit begonnen habe, die Festlungen der WTO zu verletzen, als sie mit der Sanktionspolitik gegen Russland begannen. Wenige Stunden später äußerte sich dann das russische Wirtschaftsministerium und meinte, dass man nicht aus der WTO austreten werde, denn die Mitgliedschaft ist für Russland eine Frage des Prinzips. Man gehe davon aus, dass die Gesetzgebung innerhalb dieser Organisation klar und nachvollziehbar ist. Man werde das gesamte Rechtssystem nutzen, um zu zeigen, dass Russland gegen keinerlei Festlegungen verstoßen habe. Somit weiß die westliche Welt wiederum nicht, was Russland nun in diesem Fall tun oder nicht tun wird – es bleibt ein unberechenbares Land.

09.01.2018 – Chef von „Adidas“ plaudert über seine Russland-Sorgen

Der Chef des deutschen Konzerns „Adidas“ hat sich in einem Interview mit der Zeitung „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ zur Russlandpolitik Deutschlands geäußert. Er glaube nicht daran, dass man mit Sanktionen etwas erreicht. Man schädige nicht nur Russland mit Sanktionen, sondern in erster Linie sich selbst. Der Westen hat durch die verhängten Sanktionen sehr viele Arbeitsplätze verloren, aber die Politiker schweigen bewusst darüber. Er selber habe nichts gegen Sanktionen – dort, wo sie angebracht sind. Aber es müssen auch Lösungswege für die entstandenen Probleme gefunden werden. Es kann nicht sein, dass man sich Jahrelang feindlich gegenübersteht. Er selber habe ein enges Verhältnis zu Russland und liebt dieses Land. Rein kulturell ist Russland Europa viel näher als so manches andere Land – so der Chef von Adidas. Am 3. Januar wurden Äußerungen des ukrainischen Außenministers bekannt, wonach er alle deutschen Firmen bestrafen will, die gegen das Krim-Embargo verstoßen. Vermutlich hatte er hierbei insbesondere die Firmen „Adidas“ und „Volkswagen“ im Blick.

09.01.2018 – Machtkampf zwischen kriminellen Gruppierungen in Moskau beendet

Russische Sicherheitskräfte haben einen geplanten Machtkampf um die Aufteilung von Interessens- und Einflusssphären während der Feiertage zum Jahreswechsel verhindert. Geplant waren Auseinandersetzungen um drei Moskauer Märkte. Einer der kriminellen Autoritäten, bekannt unter dem Pseudonym „Guli“ hatte 700 seiner Anhänger versammelt, um das Problem mit seinem Konkurrenten zu klären. Dieser erklärte sich daraufhin zu Gesprächen im kleinen Kreis bereit. Dieses Treffen wurde durch die Polizei verhindert.

08.01.2018 – Gemeinsame Übung Russland-Ägypten

Russland und Ägypten werden eine gemeinsame Militärübung unter der Bezeichnung „Beschützer der Freundschaft“ durchführen. Die Übung findet in Ägypten statt und teilnehmen werden daran russische Luftsturmtruppen und ägyptische Luftlandeeinheiten. Darüber informierte man aus dem Bereich „Schnelle Einsatzkräfte“ des russischen Verteidigungsministeriums. Russland hat bereits mit der Vorbereitung der gemeinsamen Übung im Dezember begonnen. Im vergangenen Jahr fand diese Übung mit ägyptischen Militärs in Russland, auf einem Truppenübungsplatz in Noworossisk statt. Das Jahr zuvor (2016), war Ägypten Schauplatz dieser Übung.

08.01.2018 – Die Importablösung lässt in der Intensität nach

Im russischen Föderationsrat hat man für das Jahr 2017 einen starken Abfall der Resultate der Importablösungen bemerkt. Darüber informierte der erste Stellvertreter des Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses des Föderationsrates Sergej Kalaschnikow. Ursprünglich war die Aufgabe gestellt, Importe durch eigene russische Produktion zu ersetzen. Es stand weniger die Aufgabe, mit eigenen Produkten Konkurrenzfähig auf dem russischen, wie auch dem internationalen Markt zu werden. So kam es, dass viele russische Waren auf dem Markt auftauchten, die den Anforderungen der russischen Kunden, geschweige denn des internationalen Marktes nicht entsprachen. Ein gutes Beispiel ist die Landwirtschaft, die, bedingt durch die große staatliche Unterstützung, eine gewaltige Entwicklung genommen hat. Allerdings finde man im Ausland nicht ausreichend Abnehmer. Viele Waren haben eine niedrige Qualität und sind teurer, als Vergleichswaren aus dem Ausland.

08.01.2018 – Dank an unsere Sponsoren

Das Informationsportal „Kaliningrad-Domizil“ ist privat finanziert und bewahrt sich damit seine völlige informelle Unabhängigkeit, was nicht bedeutet, dass wir objektiv berichten. Unsere Berichterstattung ist subjektiv, es fließen persönlichen Meinungen und Ansichten in die mehr oder weniger wichtigen Meldungen, Analysen und Berichte ein. Neben den Sponsoren, die wir hier regelmäßig anonymisiert veröffentlichen, erhalten wir monatliche Reklameeinnahmen. Auch diese sind symbolisch: 100 Rubel pro Tag und pro Anzeige, unter der Voraussetzung, dass die Werbung einen Kaliningrad-Bezug, zumindest aber einen Bezug zu Russland hat. Und natürlich erfolgt eine Finanzierung aus privaten Rückstellungen des Verantwortlichen für das Portal. Das Portal ist nicht gewinnorientiert, aber auch nicht sozial, obwohl viele User die Informationen kostenlos, also sozialfreundlich, konsumieren. Mit den Einnahmen aus Spenden und Werbung finanzieren wir die technische Nachprogrammierung des Portals, die Servermiete, den Kauf von Technik, so u.a. unserer Studiotechnik für den Aufbau des neuen Video-Studios in Kaliningrad und Schulungen. Wer bei uns mitarbeitet, bekommt kein Gehalt oder sonstige Vergütungen (außer einem freundschaftlichen virtuellen Händedruck).

08.01.2018 – Der letzte Tag

Der 8. Januar 2018 ist der letzte Tag der unendlichen Feiertage in Russland zum Jahreswechsel. Somit wird sich die spärliche Nachrichtenlage der letzten zehn Tage erheblich verbessern und Russland wird seine Geheimnisse wieder aktiver preisgeben. Bis dahin üben sich russische Medien in Statistiken und Informationen zu vermutlichen Ereignissen im neuen Jahr. Was aber schon feststeht sind die Veränderungen, die per Gesetz am 1. Januar 2018 in Kraft getreten sind. Dies sind u.a.:

Es wird zusätzliche monatliche Zahlungen für das erstgeborene Kind oder adoptierte Kind geben. Dies betrifft aber nur Eltern mit einem begrenzten Arbeitseinkommen. Bis zum Alter von 1,5 Jahren erhalten diese, unterschiedlich in den Regionen, bis zu 10.000 Rubel monatlich. Der Mindestlohn wurde in Russland auf 9.489 Rubel angehoben und entspricht damit 85 Prozent des Existenzminimums. Schrittweise wird der Mindestlohn dann bis zum Existenzminimum angehoben, denn es kann nicht sein, dass eine Person arbeitet und damit weniger verdient, als zum existieren nötig ist. Rentner erhalten zum Jahresanfang eine Rentenerhöhung um 3,7 Prozent. Fahrzeugbesitzer erhalten mit Beginn des neuen Jahres eine Kfz.-Versicherung mit QR-Code. Dies gibt der Verkehrspolizei die operative Möglichkeit, den Fahrzeughalter sofort zu identifizieren und seine gesamte „Verkehrshistorie“ zu erfahren. Zum Jahresanfang startete das System „Ära-Glonass“. Es gestattet online alle notwendigen Informationen zu einem Verkehrsunfall der zuständigen Versicherung zu übermitteln. Um dieses System nutzen zu können, muss mindestens einer der Unfallteilnehmer dieses System installiert hat. Ab Anfang des Jahres ist der Verkauf und die Produktion von schwachalkoholhaltigen Energie-Getränken in Russland verboten. Dies betrifft Erzeugnisse mit einem Alkoholgehalt von weniger als 15 Prozent. Produziert werden darf nur für den Export. Die Regierung hat die Liste der lebensnotwendigen Medikamente um 60 Positionen erweitert. Für Patienten, die Anspruch auf Vergünstigungen haben, wurde die Liste der Medikamente um 25 Positionen erweitert. Nutzer von Internet-Messenger dürfen ab Jahresanfang nur noch mit ihrem bürgerlichen Namen auftreten. Anonyme Nutzung wurde verboten. Dies dient der weiteren Bekämpfung des Terrorismus. Verboten wurde die Nutzung von Technologien, die es ermöglichen, blockierte und verbotene Internetseiten trotzdem zu nutzen. Es wurden gesetzliche strafrechtliche Bestimmungen erlassen für Personen, die versuchen, in IT-Informationssysteme einzudringen. Dies betrifft insbesondere Systeme der Atom- und chemischen Industrie, Energieversorgungssysteme, Systeme der Verteidigungsindustrie und andere strategische Objekte.

08.01.2018 – Welches Interesse hat Deutschland am Kaliningrader Gebiet?

Ende Dezember hatten wir zu diesem Thema ein übersetztes Interview auf unserem Portal eingestellt. Es rief intensive Diskussionen hervor. Und zum Anfang des Jahres haben wir eine neue Umfrage gestartet und wollen wissen, was Sie über die deutschen Interessen in Kaliningrad denken. Vielleicht haben Sie noch nicht an unserer Umfrage teilgenommen? Schauen Sie links neben diesem Artikel, dort gibt es unsere Frage an Sie und vorgegebene Antwortvarianten. Sie brauchen sich nicht zu registrieren. Und wenn keine unserer Antwortvarianten Sie befriedigt, dann klicken sie einfach auf „Anderes“.

08.01.2018 – Europäische Union verklagt Russland

Die Europäische Union verklagt Russland wegen dem verhängten Importverbot für Schweinefleisch. Man ist der Ansicht, dass dieses Importverbot gegen Festlegungen der Welthandelsorganisation verstoße und fordert von Russland einen jährlichen Schadenersatz von 1,39 Milliarden Euro, wobei diese Summe jährlich um 15 Prozent automatisch wachsen soll. Diese Summe entspricht dem Jahresexporterlös des Jahres 2013, den die Europäische Union durch Verkauf von Schweinefleisch an Russland erzielt hätte.

In der ersten Sitzung des Schlichtungsgerichtes wird festgelegt, ob die eingereichte Klage generell rechtlich berechtigt ist. Erst danach erfolgt die Behandlung der Frage, ob Russland zu Schadenersatzforderungen herangezogen wird oder nicht. Die Europäische Union begründete Ihre Klage damit, dass die Beauflagungen der WTO zu Fragen des Imports von Schweinefleisch durch Russland nicht erfüllt worden sind. Im August 2016 hatte eine Schlichtungsgruppe der WTO festgestellt, dass die von Russland verhängten Importsanktionen nicht den sanitären Forderungen der WTO entspreche. Darauf folgend klagte die Europäische Union im April 2014 vor der WTO. Die WTO wiederum unterstützte die Klage der Europäischen Union und hat nun ihrerseits Russland verklagt. Russland hatte den Import von Schweinefleisch aus der Europäischen Union im Zusammenhang mit dem Auftreten der Afrikanischen Schweinepest in der EU verboten.

07.01.2018 – Fahrzeugregistrierungen per Internet verdoppelt

Im Jahre 2017 verdoppelte sich die Anzahl der Fahrzeuge, deren Besitzer für die Registrierung die Internetmöglichkeiten nutzten. Das geht aus einer Mitteilung der russischen Verkehrspolizei hervor. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 6,4 Mio. Fahrzeuge neu registriert. Verdoppelt hat sich auch die Zahl derjenigen, die eine Fahrprüfung ablegen wollten – dies waren 4,2 Mio. BürgerInnen. Da sich das Internet bestens bewährt hat, um staatliche Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, ruft die Verkehrspolizei dazu auf, noch aktiver diese Möglichkeiten zu nutzen und von zu Hause aus in Ruhe alle Probleme zu lösen.

07.01.2018 – Fernfliegerkräfte werden weiter modernisiert

Die Fernfliegerkräfte der russischen Luft- und Weltraumstreitkräfte erhalten im neuen Jahr sechs neue fliegende Raketenträger. Ganz neu sind diese allerdings nicht, aber rundum erneuert und modernisiert. Im Jahre 2017 wurden drei modernisierte Langstreckenflugzeuge in Dienst gestellt. Die russischen Fernfliegerkräfte haben im abgelaufenen Jahr 20.000 Flugstunden zu Trainingszwecken absolviert. Das bedeutet, dass sich jede Flugzeugbesatzung mehr als 120 Stunden in der Luft aufgehalten hat. Ein Teil dieser Stunden wurde genutzt, um Gefechtseinsätze in Syrien zu fliegen und um an der Übung „Sapad 2017“, welche auf dem Gebiet Kaliningrad und Weißrusslands stattfand, teilzunehmen. Weiterhin versahen die Flugzeuge ihren Dienst im System der ständigen Gefechtsbereitschaft im Bereich des Schwarzen Meeres, der Ostsee, des Kaspischen Meeres, der Barentsee, dem Nordmeer, dem Atlantischen und Stillen Ozean.

07.01.2018 – Russland will weitere Schwarze Liste schaffen

In der gesamten Welt werden immer mehr Schwarze Listen geschaffen, um darin Schwarze Schafe aufzunehmen. Der Charakter dieser Listen ist unterschiedlich, die Bezeichnung der Listen ebenfalls. Vorreiter für diese Listen sind die USA. Nun hat sich Russland überlegt, eine Schwarze Liste für Personen anzulegen, die in Zügen und Bussen randalieren. Eine ähnliche Liste gibt es bereits für Randalierer in Flugzeugen. Nun soll sich die Staatsduma mit einem derartigen Vorschlag beschäftigen. Um diese Liste auch wirklich umzusetzen, gibt es in Russland gute Voraussetzungen, denn um ein Ticket für einen Fernbus oder Fernzug zu kaufen, muss man ein Ausweisdokument vorlegen. Ob ein Verkehrsunternehmen von dieser Schwarzen Liste Gebrauch macht, will man dem Unternehmen selber überlassen.

07.01.2018 – Russland vereinfacht Kinderadoption

Der russische Premierminister Dmitri Medwedjew hat ein Dokument unterzeichnet, welche die Adoption oder die Übernahme von Patenschaften über Kinder durch russische Bürger vereinfacht. So müssen Antragsteller nun nicht mehr selber alle notwendigen offiziellen Dokumente beibringen, wie z.B. Auszüge aus dem Hausbuch, Nutzungsbescheinigungen für Wohnungen, Bescheinigungen über Kundenkonten bei Wohnungsverwaltungen, Führungszeugnisse der Polizei, Rentenbescheinigungen usw. Diese Dokumente werden nun von staatlichen Organen selber eingefordert, bei denen der Antrag auf Adoption bzw. Patenschaft gestellt wurde. Diese Vereinfachung geht auf eine Forderung des russischen Präsidenten Putin zurück, der sich mehr Sorgen um elternlose Kinder, als um die Bürokratie in Russland machte.

06.01.2018 – Putin gab Flugverbindung mit Ägypten frei

Der russische Präsident hat einen Erlass zur Wiederaufnahme der Flugverbindung zwischen Russland und Ägypten unterzeichnet. Am 15. Dezember hatten die Transportminister beider Länder eine entsprechende vertragliche Vereinbarung unterzeichnet, welche insbesondere die Frage der Flugsicherheit regelt. Die Flüge waren im Herbst 2015 nach einem Terroranschlag auf ein russisches Flugzeug, bei dem alle Insassen ums Leben kamen, eingestellt worden.

06.01.2018 – Rogosin verweist Alpha-Bank dezent auf den zustehenden Platz

Der Inhaber der Alpha-Bank Michael Friedman hatte in einem Interview verkündet, dass man wegen der westlichen Sanktionen die Zusammenarbeit mit der russischen Verteidigungsindustrie einstellen müsse. Man will dies so verträglich wie möglich für alle beteiligten Seiten gestalten (wir berichteten darüber). Nun meldete sich der russische Vizepremier Dmitri Rogosin, zuständig für den militärindustriellen Sektor, zu Wort und stellte die Frage, von welcher Zusammenarbeit denn hier überhaupt geredet wird. Es gibt keinerlei Zusammenarbeit mit der Alpha-Bank und es wird auch keine geben. Es ist richtig, so Rogosin, dass sich die Alpha-Bank um eine Zusammenarbeit beworben habe, aber die russische Regierung habe kein Interesse. Was man also mit einer derartigen Äußerung erreichen wolle, so Rogosin, bleibt dem Gewissen des Vertreters der Alpha-Bank überlassen.

06.01.2018 – Russlands Selbstbewusstsein wächst

Wieder mal habe man es mit einem immer selbstbewussteren Russland zu tun – so der Generalsekretär der NATO Jens Stoltenberg in einem Interview mit der Zeitung „Deutsche Wirtschaftsnachrichten“. Man wünsche sich einen politischen Dialog mit Russland und kein neues Wettrüsten oder einen neuen Kalten Krieg. Man werde sich somit mit russischen Vertretern im Jahre 2018 häufiger treffen. Auch will man die bestehenden Informationskanäle wieder aktiver nutzen – darüber sind sich alle Mitglieder der NATO einig. Als ein erstes Beispiel nannte er das Gespräch des Vorsitzenden des Militärkomitees der NATO mit dem Chef des russischen Generalstabs im März 2017. Lange Zeit haben derartige Kontakte gefehlt – so Stoltenberg. Gleichzeitig bedauerte der Generalsekretär, dass man nach dem Ende des Kalten Krieges die Meeresaktivitäten, insbesondere zur Suche und Bekämpfung von Unterseebooten stark verringert habe – jetzt fehlen die Erfahrung und Praxis.

06.01.2018 – Preis für Erdöl wächst weiter

Der Preis für Erdöl lässt den russischen Finanzminister wohl über die Feiertage besonders glücklich feiern. Auf internationalen Kaufbörsen erreichte er einen Stand von 68,14 USD/Barrel, für Lieferungen im Monat März 2018. Dies ist der höchste Preis seit Mai 2015. Noch Ende Dezember kostete ein Barrel 67 USD für Lieferungen im Januar. Der russische Haushalt hatte mit einem Preis von 40 USD für 2017 geplant. Auch für 2018 sind 40 USD Grundlage der russischen Haushaltsplanung gewesen.

06.01.2018 – Indien kauft in Russland hochpräzise Bomben

Das indische Verteidigungsministerium informierte, dass man mit Russland einen Vertrag über den Kauf von 240 hochpräzisen Flugbomben abgeschlossen habe. Der Vertragswert beläuft sich auf 196 Mio. USD. Der Exporteur von russischer Seite wird „RosOboronExport“ sein.

05.01.2018 – Russland will Projekt der wiederverwendbaren Rakete aufleben lassen

Das Russische Staatliche Raketenzentrum erarbeitet das Projekt einer Rakete für Mehrfachnutzung. Darüber informierte der Generalkonstrukteur des Unternehmens Wladimir Detjar Anfang des neuen Jahres. Es handelt sich um eine vollständige, wiederverwendbare, einstufige Rakete. Das Projekt wurde im Jahre 2012 eingefroren und wird nun „aufgetaut“. Er verglich das russische Raketenprojekt mit vergleichbaren in den USA und betonte, dass die russische Rakete sich von den amerikanischen dadurch unterscheide, dass es keine Raketenstufen gäbe, die abgeworfen werden. Bei der russischen Rakete handele es sich eigentlich um ein Raumschiff für einen „weichen Start“ und eine „weiche Landung“. Das eröffnet neue Perspektiven für bemannte Flüge zu weit entfernt liegenden kosmischen Objekten. Am Projekt dieser Rakete wurde von 1992 bis 2012 gearbeitet. Dann wurden die Arbeiten wegen fehlender Finanzierung eingestellt.

05.01.2018 – Akziseanhebung für Benzin und Diesel in Russland

Zum 1. Januar 2018 sind in Russland die Akzise für Benzin und Diesel angehoben worden. Und die nächste Anhebung der Akzise ist bereits für den 1. Juli 2018 festgelegt. Zu beiden Daten wird der Liter Treibstoff um 50 Kopeken teurer, was einem Preisanstieg von 10,7 Prozent für Benzin der Öko-Klasse 5 entspricht. Für Diesel wachsen die Preise um 12,7 Prozent. Damit fällt die Preiserhöhung im aktuellen Jahr moderater aus, als im vergangenen Jahr. Im Januar 2017 verteuerte sich der Treibstoff um 1,50 Rubel und um weitere zwei Rubel zum 1. April 2017.

05.01.2018 – In Russland beginnt das Zeitalter der Mülltrennung

Der russische Präsident Putin hat ein Gesetz unterzeichnet, welches die allgemeinen Spielregeln zur Mülltrennung einführt. Das Gesetz regelt, dass die Verantwortlichen in den Regionen, gemeinsam mit der örtlichen Selbstverwaltung, festzulegen haben, an welchen Orten Stationen für die Mülltrennung und Mülldeponien eingerichtet und Müllverbrennungsanlagen gebaut werden. Jede Region hat das Recht selber festzulegen, welcher Müll der Mülltrennung unterliegt. Firmen, die sich mit der Mülltrennung befassen wollen, benötigen hierfür keine Lizenz. Der Privatverbraucher kann seinen getrennten Müll an Interessierte Firmen nach Gutdünken verkaufen. Firmen, Einzelhandelsgeschäfte erhalten die Möglichkeit, ihren getrennten Müll über gesondert zu organisierende Müllentsorgung anzubieten. Die Einnahmen aus der Umweltsteuer werden jetzt direkt für den Aufbau des Systems der Mülltrennung verwendet.

05.01.2018 – Meldung, Dementi, Meldung – Überfall auf russischen Stützpunkt in Syrien

Im Verlaufe des Donnerstags veröffentlichten russische Medien Informationen zu einem Überfall von terroristischen Kräften auf den russischen Stützpunkt in Chmeim, bei dem es zu hohem Schaden an russischen Flugzeugen gekommen sein soll. Das russische Verteidigungsministerium dementierte diese Meldungen, informierte aber wenig später, dass es am 31. Dezember zu einem Überfall gekommen sei, bei dem ein Flugzeug beschädigt und zwei Militärangehörige getötet worden sind. Am Donnerstagabend meldete sich dann ein russischer Militärjournalist in VKontakte mit weiteren Informationen, die u.a. vom Informationsportal „Lenta“ übernommen wurden. Der Militärkorrespondent zeigte ein, am Heck stark beschädigtes Flugzeuges und kommentierte, dass die ursprüngliche Meldung wohl doch den Tatsachen entspreche. „Es ist doch Technik zu Schaden gekommen. Vermutlich sechs SU-24, eine SU-35S, eine AN-72, eine AN-30 und ein Mi-8“, - so der Korrespondent.

05.01.2018 – Alpha-Bank beugt sich den westlichen Sanktionen

Die „Alpha-Bank“ hat den russischen militärindustriellen Komplex informiert, dass man, aus Gründen der westlichen Sanktionen, die Geschäftsbeziehungen einstellen muss. Die Einstellung der Geschäftsbeziehungen wird nicht über Nacht organisiert, sondern so, dass es für alle Beteiligten die Möglichkeit einer sanften Neuorganisation finanztechnischer Prozesse gäbe. Das Journal „Forbes“ hatte Ende Dezember ein Interview mit dem Gründer der „Alpha-Bank“ Michael Friedmann veröffentlicht. In diesem Interview erklärte dieser, wie die westlichen Sanktionen auf das Bankenwesen Einfluss nehmen. Bisher gäbe es keine Probleme der „Alpha-Bank“ im Zusammenhang mit den westlichen Sanktionen. Die „Alpha-Bank“ habe aber viele Kunden aus der russischen Verteidigungsindustrie, gegen die immer mehr Sanktionen verhängt werden. Allerdings wird die Verteidigungsindustrie im wesentlichen aus staatlichen Quellen finanziert.

Im Januar 2015 hatte die „Alpha-Bank“ ihre Vertretung in den USA geschlossen. Grund war, dass die USA amerikanischen Firmen verboten hatte, in russische Aktien zu investieren.

05.01.2018 – In eigener Sache

„Kaliningrad-Domizil“ beginnt mit dem Aufbau eines Video-Kanals in russischer Sprache. Ziel ist, reale Informationen über die Organisation des täglichen Lebens in Deutschland zu vermitteln. Hierbei geht es nicht um die große Politik, sondern um das ganz normale alltägliche Leben, dass, was den Bürger auf der Straße interessiert. Aufgezeigt werden soll, was in Deutschland gut organisiert ist und was in Deutschland nicht gut organisiert ist. Ausgangspunkt dieser neuen Überlegungen von „Kaliningrad-Domizil“ war, dass in vielen Gesprächen mit Russen immer wieder zum Ausdruck kommt, dass Deutschland das Paradies auf Erden und dort alles perfekt organisiert ist. Das aber dieser Perfektionismus seinen Preis hat – das wissen die Russen meistens nicht. In einem unserer ersten Beiträge, die wir gegenwärtig vorbereiten, zeigen wir das Müllentsorgungssystem in Deutschland, welches sich zu dem in Russland wie Tag und Nacht unterscheidet. Ein weiterer Beitrag wird sich mit dem öffentlichen Personennahverkehr beschäftigen. Ein dritter Beitrag mit dem Fahrradfahren, als Alternative zum individuellen PKW-Verkehr. Ein weiterer Beitrag betrifft Löhne und Gehälter eines deutschen Arbeitnehmers und was nach Abzug vom Brutto übrigbleibt. Und wir wollen uns mit dem Bankensystem und den Möglichkeiten Zinsen zu verdienen, beschäftigen. Gegenwärtig umfasst unsere Themenliste 11 Themen. Wir möchten gerne 111 Themen und im weiteren 222 Themen behandeln. Helfen Sie uns, Themen zu finden, die für Russen interessant sein könnten.

04.01.2018 – Rekordanzahl von Bewerbern um das Amt des russischen Präsidenten

Nie in der modernen russischen Geschichte gab es eine derart hohe Anzahl von Bewerbern um das Amt des russischen Präsidenten – das erklärte die Leiterin der Zentralen Wahlkommission Ella Pamfilowa. Seit Beginn der Registrierung der Bewerber hat die Zentrale Wahlkommission von 21 Parteien Bewerber vorgeschlagen bekommen. Weiterhin gibt es 43 Bewerber um dieses Amt, die keinerlei Parteiunterstützung erhalten und sich selber vorschlagen. Somit hat jetzt die Zentrale Wahlkommission 64 Bewerber zu prüfen, ob diese alle Anforderungen der russischen Gesetze erfüllen. Dies wird vermutlich nicht der Fall sein, so dass weniger Bewerber den Status „Kandidat“ erhalten werden. Die Annahmefrist für Bewerbungen begann am 18 Dezember und endete für die Bewerber ohne Parteiunterstützung am 1. Januar. Für Bewerber mit Parteiunterstützung endet die Frist mit Ablauf der Feiertage zum Jahreswechsel.

Die Wahlen zum Amt des Präsidenten finden am 18. März 2018 statt. Bewerben dürfen sich russische Staatsbürger mit einem Mindestalter von 35 Jahren und einem ständigen Aufenthaltsort in Russland im Verlaufe der letzten zehn Jahre. Personen, die sich selber und ohne Parteiunterstützung vorschlagen, müssen 300.000 Unterschriften von wahlberechtigten Bürgern sammeln, die die Bewerbung unterstützen. Bewerber, die von Parteien unterstützt werden, benötigen nur 100.000 Unterschriften. Bewerber, die von Parteien unterstützt werden, die in der russischen Duma vertreten sind, benötigen keine Unterschriften.

Foto: Rekordregistrierung von Bewerbern um das Amt des russischen Präsidenten

04.01.2018 – Verbot von alkoholhaltigen Energie-Getränken

Zum 1. Januar ist in Russland die Produktion und der Verkauf von leichtalkoholhaltigen Getränken mit energetischen Substanzen verboten. Die entsprechenden Korrekturen in der russischen Gesetzgebung wurden bereits durch alle Instanzen mit des Jahres 2017 vorgenommen. Dieses Verbot betrifft alle Energiegetränke mit einem Alkoholgehalt von weniger als 15 Prozent. Das Verbot des Verkaufs dieser Getränke betrifft auch den Internethandel. Ebenso dürfen diese Getränke in keinerlei Getränkeautomaten angeboten werden.

04.01.2018 – Zum Jahresende Revision potenzieller Kandidaten für den Status „Ausländischer Agent“

Nachdem das russische Justizministerium, das ganze Jahr 2017 über, eine auffallende Zurückhaltung bei der Zuerkennung des Status „Ausländischer Agent“ für diejenigen Organisationen geübt hatte, die sich mit politischer Arbeit beschäftigen und dafür Geld aus dem Ausland erhalten, hat man im Dezember gleich fünf derartigen Organisationen diesen Status zuerkannt. Die Gesamtanzahl der noch registrierten „Ausländischen Agenten“ hat sich damit aber nicht weiter erhöht, denn die Anzahl der Organisationen, die sich entschlossen haben, auf ausländische Gelder zu verzichten, oder die sich nicht mehr mit politischer Arbeit beschäftigen wollen, ist weiter gewachsen, so dass das russische Justizministerium diesen Organisationen den Status aberkannt hat. Gegenwärtig sind somit in Russland 85 Nichtkommerzielle Organisationen und neun ausländische Massenmedien als „Ausländische Agenten“ registriert.

04.01.2018 – Präsident kürzt Struktur des Innenministeriums um 10.000 Personen

Der russische Präsident hat zum 31. Dezember 2017 die neue Struktur des russischen Innenministeriums bestätigt. Zum neuen Jahr hat das Innenministerium, ohne das Wach- und Servicepersonal für Gebäude, einen Gesamtbestand von 894.871 Personen. Dies sind 10.000 Personen weniger, als der bis dato gültige Personalbestand für das Innenministerium. Aufschlüsseln tut sich diese Strukturzahl auf 746.859 Personen, die in den Innenorganen arbeiten, 17.199 Personen die als Angestellte tätig sind, 130.813 Personen die den Status Mitarbeiter tragen.

04.01.2018 – Russland optimiert seine Reserven

Russland hat sich entschlossen, die Struktur seiner Finanzreserven zu optimieren und hat den sogenannten „Reservefond“ zum 1. Januar 2018 aufgelöst. Der Bestand des Reservefonds ist aufgegangen in den „Fond für den nationalen Wohlstand“. Der Fond wird im wesentlichen gespeist durch ungeplante Zusatzeinnahmen aus dem Verkauf von Öl und Gas. Wesentlicher Verwendungszweck des Fonds ist die Finanzierung des möglichen Haushaltsdefizits, das aus unerwarteten Mindereinnahmen entstehen könnte. Weiterhin wird der Rentenfond teilweise aus dieser Quelle mitfinanziert (freiwillige Zusatzversicherung).

04.01.2018 – Interessante Archivdokumente veröffentlicht

Die Zeitung „Financial Times“ veröffentlichte interessantes Archivmaterial aus dem Jahre 1991. Zum damaligen Zeitpunkt stand die Sowjetunion kurz vor dem Zusammenbruch und die wirtschaftlichen Probleme schlugen dem Land über den Kopf zusammen. Die Europäische Bank für wirtschaftlichen Wiederaufbau hatte sich mit der damals herrschenden politischen, militärischen und wirtschaftlichen Situation beschäftigt und zwei prinzipielle negative Dinge festgestellt: Zum einen war die Sowjetunion atomare Supermacht und somit eine Bedrohung des Westens. Zum anderen war das Land mit 60 Milliarden USD bei der Bank verschuldet und die Gefahr, dieses Geld nicht wieder zu erhalten, war relativ groß. Deshalb schlug die Bank im Dezember 1991 dem damaligen britischen Premierminister vor, dass dieser dem sowjetischen Präsidenten Gorbatschow anbieten solle, dass die Bank diese 60 Milliarden USD Kreditverpflichtungen abschreibt, wenn sich die Sowjetunion im Gegenzug verpflichtet, sämtliche Atomwaffen abzuschaffen. „Wir sollten darüber nachdenken, wie wir ein Problem mit Hilfe eines anderen Problems lösen können“, - so der damalige Chef der Bank für Wiederaufbau.

03.01.2018 – Interessante Erwartungen des russischen Tourismus-Chefs

Der Leiter von RosTurism Oleg Safonow erwartet von der Fußball-Weltmeisterschaft eine „Schwarze Hotelliste“ und zwei Milliarden USD an Einnahmen. Die zwei Milliarden USD sollen rund 1,5 Mio. Touristen und Fußball-Fans mitbringen und nicht wieder mit zurücknehmen. Er meint, dass sich die russische Wirtschaft über diese Einnahmen freuen wird. Safonow erwartet von diesen Einnahmen einen Synergie-Effekt für die insgesamt vorhandenen 53 Zweige der russischen Volkswirtschaft in der Tourismusindustrie. Für ihn ist es wichtig, mit den Fußball-Fans so zu arbeiten, dass sie sich in Russland verlieben und das nächste Mal als Touristen zurückkehren um dass zu sehen, was sie während der Weltmeisterschaft nicht geschafft haben. Er informierte weiter, dass seine Agentur den Beschluss gefasst habe, eine Schwarze Liste der Hotels zu schaffen, die während der Weltmeisterschaft ihre Preise erhöhen. Bis Ende Februar wird diese Schwarze Liste veröffentlicht und wird dann hoffentlich eine Lehre für diejenigen sein, die sich auf dieser Liste wiederfinden.

Anm. UN: Bereits im Dezember erhielten neun Hotels in Kaliningrad eine Verwarnung durch die Aufsichtsbehörden, weil diese ihre Preise um bis zu 300 Prozent angehoben hatten.

03.01.2018 – Russen leben immer länger

Eine der wichtigsten sozialen Ziele in Russland ist die ständige Verlängerung der Lebenserwartung der Russen. In den letzten Jahren zeigt die Statistik, dass man sich wohl auf der richtigen Spur befindet, denn das durchschnittliche Lebensalter ist ständig im Wachsen begriffen. Nun sprechen Experten sogar von einem rekordverdächtigen Zuwachs in der Lebenserwartung für das Jahr 2017 – sie beträgt jetzt 72,6 Jahre. Die russische Gesundheitsministerin führte die positive Tendenz der letzten Jahre auf die Modernisierung des Gesundheitswesens in Russland zurück, aber auch auf das gewachsene Gesundheitsbewusstsein der russischen Bevölkerung. Aber auch die wachsende Qualifikation der russischen Ärzte spielt eine Rolle bei dieser Entwicklung.

03.01.2018 – Putin hat Valutakontrolle entschärft

Der russische Präsident hat die Valutakontrolle für die russischen Bürger entschärft, die sich ständig im Ausland aufhalten. Ein neues Gesetz sieht vor, dass ab dem Jahre 2018 alle Russen, die mehr als 183 Tage im Ausland leben, von der bisherigen umfangreichen Valutakontrolle befreit werden. Bis 31.12.2017 war der russische Bürger, im steuerrechtlichen Sinne, Valutaresident, der sich im Verlaufe des Jahres einen Tag in Russland aufgehalten hat. So war es diesen Bürgern verboten, auf ausländischen Banken Trust-Einnahmen, Derivate, Erlöse aus Verkauf von ausländischen Immobilien und Wertpapieren zu vereinnahmen. Die Strafe hierfür betrug 75-100 Prozent der aufgedeckten Summe. Da viele Staaten in den letzten Jahren zwischenstaatliche und internationale Vereinbarungen über den Austausch von Bankdaten zum Zwecke der Steuerkontrolle unterzeichnet haben, machen sich derartige Verbote überflüssig. Russland ist Teilnehmerland an diesen Vereinbarungen und mit dem Jahre 2018 kommt es zum automatischen Austausch von Bankdaten, z.B. zwischen Deutschland und Russland.

Anm. UN: Ausländische Bürger, die in Russland leben (z.B. mit Aufenthaltsgenehmigung), sind seit 2016 verpflichtet, der russischen Steuerinspektion ihre ausländischen Bankkonten, jährlich mit Stichtag 1. Juni für das vergangene Jahr, zu melden. Für den Fall des Verschweigens drohen gesetzliche Strafmaßnahmen – so wie dies in Deutschland bereits seit Jahren üblich ist. Bei Ausländern kommt erschwerend hinzu, dass diesen der Aufenthaltstitel aberkannt werden kann und sie das Land verlassen müssen.

03.01.2018 – Herbsteinberufung vollständig abgeschlossen

Der russische Generalstab informierte, dass die Herbsteinberufung 2017 zur russischen Armee vollständig abgeschlossen ist. Einberufen wurden 134.000 Personen im wehrpflichtigen Alter, davon 2.400 Personen, die auf der russischen Halbinsel Krim ihren Wohnsitz haben. Die Einberufung von Krim-Bewohnern erfolgte bereits das dritte Jahr nach dem Beitritt der Halbinsel zum Bestand der Russischen Föderation. Für Personen, die an einer Tätigkeit im russischen Staatsapparat interessiert sind, ist die Ableistung des einjährigen Wehrdienstes eine zwingende Voraussetzung, denn seit Juli 2017 existiert ein neues Gesetz, welches reguliert, dass man nur Beamter oder Angestellter des Staates werden kann, wenn man seiner Wehrpflicht nachgekommen ist.

03.01.2018 – Modernisierungsstand der russischen Streitkräfte erreicht 59 Prozent

Seit Jahren läuft in der russischen Armee ein Prozess der technischen Erneuerung. Russland holt damit das auf, was in den 90er Jahren versäumt wurde. Der russische Haushalt stellt hierfür erhebliche Finanzmittel zur Verfügung. Die Zeitung „Roter Stern“ berichtet nun, unter Bezugnahme auf Informationen des Verteidigungsministeriums, dass der Modernisierungsgrad der russischen Luft- und Weltraumstreitkräfte einen Stand von 73 Prozent erreicht hat. Die Seestreitkräfte sind zu 53 Prozent mit moderner und modernisierter Technik ausgestattet. Die Landstreitkräfte, als größte Teilstreitkraft der russischen Armee, hat nur einen Modernisierungsgrad von 45 Prozent erreicht. Am weitesten fortgeschritten ist der Modernisierungsgrad bei den russischen Atomstreitkräften mit 79 Prozent. Insgesamt sind 59 Prozent der russischen Armee auf neuestem technisch Niveau. Bis Ende 2018 sollen es 62 Prozent sein.

02.01.2018 – Feiertage in Russland

In Russland haben die Feiertage zum Jahreswechsel begonnen. Wer geschäftliche Dinge oder Behördengänge erledigen will, wird kaum eine Chance haben. Ansonsten geht aber das ganz normale tägliche Leben weiter, Geschäfte haben geöffnet. Der erste Arbeitstag ist der 9. Januar 2018 – ob da allerdings schon wirklich wieder gearbeitet wird, kann getrost bezweifelt werden.

02.01.2018 – FIFA will mit Informanten Rodschenko zusammenarbeiten

Die FIFA wird sich mit dem Informanten Rodschenko, dem ehemaligen Direktor des russischen Anti-Doping-Labors, in Verbindung setzen. Anlass hierzu ist die nochmalige Kontrolle von Dopingproben russischer Fußballer. Der Abschluss der nochmaligen Überprüfung ist für Mitte Januar vorgesehen, danach wolle man den Kontakt suchen – so ein Vertreter der FIFA. Rodschenko hatte im November verkündet, dass er über Informationen verfüge, die auch Doping im russischen Fußball beweisen.

02.01.2018 – FIFA verdächtigt 19 russische Fußballer des Dopings

Die FIFA hat bei der Russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA um ausführliche Informationen zu 19 Dopingproben von Fußballern gebeten, die in den Jahren 2012-2013 genommen worden sind – darüber berichtet die Zeitung „Sowjetischer Sport“. Diese 19 Sportler gehören zu einer Liste der russischen Fußballer, die des Dopings verdächtigt werden. Die gesamte Liste ist bisher noch nicht bekannt. Welche Präparate die Sportler eingenommen haben sollen, ist ebenfalls nicht bekannt. Für die Hälfte der angefragten Dopingauskünfte, liegen keinerlei Informationen bei der RUSADA vor, obwohl die Aufbewahrungsfristen zehn Jahre betragen.

In der Mitteilung wird daran erinnert, dass der Präsident des russischen Fußball-Verbandes Witali Mutko Ende Dezember von seiner Funktion zeitweilig, für einen Zeitraum von sechs Monaten, zurückgetreten ist.

02.01.2018 – Strenge Strafverfolgung für Terroristen-Werbung

Der russische Präsident Putin hat gesetzliche Regelungen unterzeichnet, die eine Verschärfung der Strafgesetzgebung für die Werbung von Terroristen vorsehen. So wird jede Handlung, die der Förderung des Terrorismus dient, nach der neuen Regelung als „Unterstützung des Terrorismus“ qualifiziert und mit einer Freiheitsstrafe von mindestens 15 bis maximal 20 Jahren bestraft. Für die Teilnahme an einem Terrorakt ist eine lebenslange Freiheitsstrafe vorgesehen.

02.01.2018 – Handel der USA mit Russland wuchs erheblich

Der Handelsumsatz der USA mit Russland ist im Jahre 2017 erheblich gewachsen. Vorläufige Berechnungen ergeben einen Zuwachs zwischen 15-17 Prozent. Darüber informierte der Handelsvertreter Russlands in den USA Alexander Stadnik in einem Interview mit „RIA-Novosti“. Im Jahre 2018 geht man von einem weiteren Handelszuwachs von 20 Prozent aus. Vom Zuwachs im Handel sind besonders innovative Waren, Hochtechnologien und der Maschinenbau betroffen. Diese Entwicklung wird gehemmt, durch die Russenphobie, die in den USA herrscht.

Vorausgehend hatte der russische Premierminister Dmitri Medwedjew informiert, dass der Warenaustausch mit der Europäischen Union um 25 Prozent gestiegen ist.

02.01.2018 – Putin verlängert Programm „Mütterkapital“

Der russische Präsident hat das seit Jahren existierende Programm „Mütterkapital“ per Gesetz um drei weitere Jahre, bis Ende 2021, verlängert. Dieses Programm gibt das Recht auf Erhalt des sogenannten „Mütterkapitals“ bei der Geburt des zweiten und jedes weiteren Kindes im Umfang von 453.000 Rubel (Summe für 2017). Dieses Geld wird bei der Geburt gezahlt, darf aber erst nach Ablauf von drei Jahren genutzt werden. Gezahlt wird das Geld nicht nur bei der Geburt eigener Kinder, sondern auch bei Adoption. Das Gesetz regelt einige Ausnahmen, zu denen das Geld bereits vor Ablauf der genannten drei Jahre genutzt werden kann. Hierzu gehören: Zahlungen für den Erwerb von Wohnraum oder Bedienung von Hypothekenkredite und der Kauf von Waren und Dienstleistungen für gesundheitlich eingeschränkte Kinder und deren gesellschaftlicher Adaption.

02.01.2018 – Wieder eine Welle von anonymen Bombendrohungen in Russland

Wieder kam es zu 50 anonymen Bombendrohungen in 30 russischen Städten im Verlaufe nur eines Tages. Alle Anrufe erwiesen sich als gegenstandslos. In Moskau wurden gesondert 53 anonyme Bombendrohungen für 53 Gebäude registriert. Unter den bedrohten Gebäuden befanden sich Handelszentren, Militärhandelseinrichtungen Fittness-Clubs, Airports, Wohnhäuser, Metro-Stationen, Restaurants, Schönheitssalons und Hotels. Insgesamt wurden 14.000 Personen zeitweilig evakuiert. Aus der Meldung war zu entnehmen, dass man anscheinend die Anrufer, die bereits im September mit massenhaften anonymen Bombendrohungen, Russland in Aufregung versetzt hatten, immer noch nicht dingfest gemacht hat. Es gab nur Teilerfolge sogenannter Hilfsstrukturen, die enttarnt worden sind.

02.01.2018 – Putin verschärft Gesetz für Terrorismusdrohungen

Der russische Präsident hat die gesetzlichen Bestimmungen zur Bestrafung für vorgetäuschten Bombenterror und anonyme Anrufe verschärft. Die anonymen Anrufer müssen nun mit Freiheitsstrafen zwischen fünf bis zehn Jahren rechnen. Weiterhin werden Versuche, die Tätigkeit der Staatsorgane zu destabilisieren, mit Freiheitsstrafe von sechs bis acht Jahren bestraft. Sollten derartige Handlungen zum Tod oder zu schweren Verletzungen eines Menschen führen, drohen acht bis zehn Jahre Freiheitsentzug.

01.01.2018 – In eigener Sache

„Kaliningrad-Domizil“ bedankt sich für Ihr Interesse an unserem Portal. Wir sind ein privat finanziertes und organisiertes Informationsportal, neumodisch auch BLOG genannt. Seit April 2013 haben wir 432.000 Besucher auf unserer kleinen Internetseite registriert und diese Besucher haben sich 742.000 Mal in das Portal eingewählt und dabei 2.064.000 Artikel gelesen – eine beeindruckende Leistung unserer Leser – finden wir.

Mitte November 2017 starteten wir unseren Videokanal bei youtube – trotz aller Unzulänglichkeiten hatte dieser Kanal in diesen 1,5 Monaten bereits 4.300 Aufrufe und 26 Abonnenten. Es scheint, dass wir eine richtige Entscheidung getroffen haben.

Auch unser verstärktes Engagement bei Facebook wird durch die Leser belohnt, denn immerhin haben unseren dortigen Lesern unsere Beiträge über 24.000 Mal innerhalb von rund vier Monaten gefallen.

Wir stellen uns nicht das Ziel, irgendeine Position am „Markt“ zu erreichen, denn als nicht kommerziell interessiertes Portal gibt es keinen Markt, denn es gibt keine Einnahmen denen wir hinterherlaufen, außer den Sponsorengeldern und Reklameeinnahmen. Bei der Gelegenheit vielen Dank an unsere Sponsoren, wovon einige sogar Daueraufträge geschaltet haben. Wir sagen auch „Danke“ im Auftrage der russischen Steuerinspektion, denn diese Gelder werden natürlich versteuert, auch wenn sie, aus organisatorischen Gründen, auf ein deutsches Privatkonto eingehen.

Unser Ziel ist in erster Linie, über Kaliningrad zu berichten, denn in anderen Medien ist natürlich nicht ausreichend Platz für lokalpatriotische Berichterstattung. Unsere föderalen Informationen und Kommentare sind die „Sahne für den Kaffee“, - andere Informationsportale sind da wesentlich besser als wir.

Wir berichten nicht „objektiv“, sondern „subjektiv“. Das gefällt nicht jedem, aber wir sind der Meinung, dass es keine objektive Berichterstattung gibt, nirgendwo auf dieser Welt. Nur wir bekennen uns zu unserem Subjektivismus, andere eben nicht.

Wir berichten aus dem russischen Alltag, in der Hoffnung, die Gedanken, Meinungen, Ansichten, Probleme, Sorgen und Nöte der Russen den deutschen Lesern näherbringen zu können und vielleicht sogar verständnisvoller zu machen. Wir setzen unsere Arbeit fort und hoffen auch weiterhin auf Ihr Interesse.

01.01.2018 – Inflation so niedrig wie nie

Die Inflation in der modernen Geschichte Russlands war nie so niedrig, wie im Jahre 2017. Die Statistikbehörde beziffert sie mit 2,5 Prozent, während das mathematische Mittel, ohne Berücksichtigung der Entwicklungen im Monat Dezember 2,09 Prozent zeigt. Die Politik der russischen Zentralbank zeigt damit eine erfolgreiche stabile Abwärtsentwicklung, was in diesem Fall positiv zu werten ist. Auch der noch nicht vollständig ausgewertete Monat Dezember wird kaum Veränderungen an diesem Ergebnis bringen, denn er soll nur 0,4 Prozent bringen. Der russische Präsident hatte bereits die Gelegenheit genutzt, sowohl der Zentralbank, wie auch der Föderalregierung Komplimente für diese erfolgreiche Arbeit zu machen. Der Finanzminister Siluanow verbreitete für 2018 – pflichtbewusst für einen Finanzminister – Pessimismus und informierte, dass man eine Inflation von vier Prozent eingeplant habe – also genauso wie im Jahre 2017.

01.01.2018 – Putin zeigt sich großzügig gegenüber Steuerschuldnern

In Russland kommt Väterchen Frost mit Weihnachtsgeschenken am 31. Dezember. In diesem Fall hat der russische Präsident Putin wohl diese Rolle übernommen, und russischen Steuerschuldnern ein Geschenk zum 1. Januar gemacht. Er unterzeichnete ein Gesetz, welches Einzelunternehmer und Privatpersonen von der Zahlung der Steuerschulden befreit, die bis 1. Januar 2015 aufgelaufen waren. Freuen können sich also alle diejenigen, die bis 1. Januar 2015 keine Fahrzeugsteuern bezahlt haben, keine Grundsteuern und keine Grundstückssteuern. Aber auch den Einzelunternehmern werden Steuern erlassen, obwohl diese schon sehr gering sind, denn in Russland zahlt ein Unternehmer, der sich für die Steuerform „Einzelunternehmer im vereinfachten Steuerverfahren“ entschieden hat, sechs Prozent auf die Einnahmen oder 15 Prozent auf den Gewinn und ist damit von allen anderen Steuern, die ein Unternehmen bezahlen muss, befreit. Nun werden Steuersäumigen auch diese Schulden erlassen. Putin bezeichnete diese Schulden als „schwere Schwangerschaft“ für die Betroffenen, aber auch für den Staat und schlug Mitte Dezember vor, diese Schwangerschaft abzubrechen.

01.01.2018 – Putin hebt Mindestlohn an

Noch kurz vor dem Jahreswechsel hat Putin unter 64 neuen Gesetzen seine Unterschrift gesetzt. Eines dieser Gesetze betrifft die Anhebung des Mindestlohnes. Mit Beginn des neuen Jahres wird der Mindestlohn auf die Höhe des gesetzlich festgelegten Existenzminimums angehoben. Somit wird der Mindestlohn von gegenwärtig 7.800 Rubel auf 9.489 Rubel angehoben.

01.01.2018 – Erdöl spielt immer weniger eine Rolle im russischen Haushalt

Russland scheint endlich erkannt zu haben, dass eine einseitige Ausrichtung auf leicht verdientes Geld, keine wirkliche Perspektive für die Entwicklung des Landes und seiner Wirtschaft ist. So arbeitet man seit 2014 besonders intensiv an der Diversifizierung der Wirtschaft und dem Ausbau neuer Industrien, aber auch der Landwirtschaft. Die ersten Ergebnisse dieser Politik sind im Jahre 2017 sichtbar geworden, wo die Rezession in ein Wachstum überging. Die Einnahmen des Staates, die früher durch die Einnahmen aus Erdöl- und Erdgasverkäufen dominiert wurden, sind nun im prozentualen Anteil an den Gesamteinnahmen des Staatshaushaltes rückläufig. Bis zum Jahre 2020 will man diesen Anteil auf 33 Prozent drücken. Noch bis vor wenigen Jahren war der Anteil rund 60 Prozent. Für das Jahr 2018 wird mit einem Anteil von 37 Prozent geplant. Diese Ziffern nannte der russische Finanzminister Anton Siluanow während eines Interviews mit dem TV-Sender „Rossoja 1“. Insgesamt sind die Einnahmen aus Gas und Öl im Jahre 2017 in absoluten Ziffern um 289 Milliarden Rubel höher, als im Haushalt geplant war. Die Angst, dass der Ölpreis auf 30 USD/Barrel abrutscht und die föderalen Finanzreserven völlig aufgebraucht werden, halfen dem russischen Finanzminister, seine kategorische Sparpolitik durchzusetzen. Russland befindet sich Ende 2017 finanztechnisch in Bestform.

01.01.2018 – China will noch enger an Russland heranrücken

Der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Chinas Zi Zsinpin erklärte die Bereitschaft Chinas, noch enger mit Russland zusammenzuarbeiten – sowohl im politischen wie im wirtschaftlichen Bereich und das strategische Vertrauen zum größten Land der Erde weiter zu entwickeln. Er sprach sich dafür aus, das pragmatische Vorgehen beider Länder in der zweiseitigen Zusammenarbeit auszubauen. Er erklärte dies im Rahmen seiner Neujahrsbotschaft an den russischen Präsidenten Putin. Es gibt spürbar mehr Russland ist in Asien im Jahre 2017 – so der Vorsitzende. Er hoffe, dass man bald zu einer Freihandelszone zwischen beiden Ländern komme und auch zum Freihandel zwischen China und der Eurasischen Wirtschaftsunion.

01.01.2018 – Unsere Januar Umfrage

Ständige Leser unseres Informationsportals wissen, dass wir jeden Monatsanfang eine Umfrage starten und Mitte des Monats einen Wissenstest. Auch in der Nacht vom 31.12.17 zum 01.01.18 wird eine neue Umfrage geschaltet. Das Thema hat in den letzten Tagen, sowohl auf unserem Portal, wie auch in den Sozialmedien, zu einigen Diskussionen geführt. Deutsche und Deutschland hatten sich wohl getroffen gefühlt – ob zu Recht oder Unrecht, das wollen wir jetzt nochmal in einer Umfrage wissen. Im Unterschied zu allen anderen, bisher gestarteten Umfragen, haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie mit unseren vorgegebenen Antwortmöglichkeiten nicht einverstanden sind, die Antwort „Anderes“ anzuklicken. Danach öffnet sich ein Fenster und Sie können Ihre Antwortvariante dazusetzen – natürlich ebenfalls in Kurzform mit vier fünf Wörtern. Das Feld ist kein Kommentarfeld. Probieren Sie es aus – wir freuen uns über

Ihre Teilnahme.

Reklame

Russland Kompakt