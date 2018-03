Russland Kompakt – Ausgabe März 2018

05.03.2018 – Endlich – die Russen heizen den Briten kräftig ein

Schenkt man den russischen Medien Glauben, so ist es endlich soweit. Die Russen beginnen, den Briten einzuheizen. Andere, weniger Wählerische in der Wortwahl würden schreiben: „… die Russen machen den Briten Feuer unter´m Hintern.“ Gemeint ist, dass es den Briten auf ihrer Insel wohl ziemlich kalt ist und sie ohne russisches Gas nicht auskommen. Deshalb haben die Russen begonnen, ihnen Gas zu liefern – nämlich Flüssiggas. Den Transport des Gases übernimmt die Firma „Shell“, denn, dass dieses russische Gas auch noch mit russischen Transportmitteln angeliefert wird, ist vermutlich für die russophoben Briten ein nicht zu ertragender demütigender Gedanke. Das erste Schiff soll am 6. März im kalten England Anker werfen. Grund für die anomale Kälte in England ist das Tief „Emma“, welches die Briten „Das Biest aus Sibirien/Osten“ getauft haben.

Anmerkung UN: Natürlich steht es außer jedem Zweifel, dass das „Biest aus Sibirien“ Bestandteil der russischen Kriegsführung gegen die NATO-Staaten ist.

05.03.2018 – Ein verlockender Gedanke – Neue Sanktions-Staatengemeinschaft

Der Iran hat Russland vorgeschlagen, einen gemeinsamen Plan zu erarbeiten, wie man den Sanktionen am besten widerstehen kann. Es sollen Mechanismen erarbeitet werden, wie man verhängte Sanktionen gegen beide Länder am besten neutralisieren oder zumindest deren negative Folgen minimieren kann. Diese Gedanken verkündete der Botschafter des Iran in Moskau. Der Botschafter vertritt die Ansicht, dass viele der Sanktionen der USA einfach nur ein Mittel im sogenannten unlauteren Wettbewerb sind, um lästige Konkurrenten vom Markt zu verdrängen.

05.03.2018 – Hat Russland bewusst „Geheimnisverrat“ organisiert?

Eine „Quelle“ in Russland plauderte, dass die Informationen des russischen Präsidenten Putin während seiner Rede an die Nation in der vergangenen Woche, eigentlich keine wesentlichen Überraschungen für die USA hätten sein dürfen – insbesondere, was die neuen Raketen anbelangt, die jedes Abwehrsystem „umfliegen“ um zum Ziel zu gelangen. Die „Quelle“ informierte, dass man bereits im Jahre 2007 einen „Geheimnisverrat“ organisiert habe, um die USA von den Plänen in Kenntnis zu setzen. Ziel war, dass die USA sich ihre weiteren Handlungen zur Stationierung ihrer Raketensysteme weltweit überlegen und mit Russland die Thematik am Verhandlungstisch klären. Dies ist nicht geschehen und so erklärte der russische Präsident jetzt, dass man den neuen Raketenkomplex „Sarmat“ entwickeln, produzieren und nutzen werde. Später wurde der Dmitri Peskow, Pressesprecher des russischen Präsidenten gefragt, ob denn Russland auf diese Raketen verzichten würde, wenn sich die USA entschließen, ihr Raketenstationierungsprogramm zu korrigieren. Darauf antwortete Peskow: „Wir können nicht verzichten, denn diese Raketen sind bereits produziert und im Einsatz.“

05.03.2018 – US-Ex-Botschafter kann sich Gehässigkeiten nicht verkneifen

Der ehemalige Botschafter der USA in Russland (2012 bis 2014) Michael McFaul konnte es sich nicht verkneifen, nach dem Auftritt von Präsident Putin in der vergangenen Woche, Gehässigkeiten zu verbreiten, über die eigentlich Personen in seinem Sozialstatus erhaben sein sollten. Er informierte seine Leser über Twitter, dass er sehr lange Zeit in der Sowjetunion gelebt habe und wieviel Lebenszeit er dabei geopfert habe, um in den endlosen Schlangen nach Bananen und Klo-Papier an stehen zu müssen. „Vielleicht hat Putin die langen Schlangen vergessen, wo die Leute stundenlang nach Bananen in der Sowjetunion anstehen mussten. Ich habe diese Zeit nicht vergessen. Und er erinnerte an das sowjetische Klo-Papier, dass eigentlich mehr Schmiergelpapier war. Er kommentierte damit den angeblichen Wunsch von Putin, die Sowjetunion wieder errichten zu wollen, obwohl Putin dies niemals gesagt hatte.

Anmerkung UN: McFaul hielt sich auch im Jahre 1983 an der Leningrader Universität zu einem Praktikum auf und im Jahre 1985 am Staatlichen Puschkin-Institut. Von 1990-1991 arbeitete er an der Moskauer Universität und von 1993-1995 im Moskauer Carnegie Zentrum

04.03.2018 – Putin fordert, dass die USA endlich Beweise vorlegen

Der russische Präsident Putin hat die USA aufgefordert, nun endlich Dokumente und Beweise vorzulegen, die die Behauptungen belegen, dass sich Russland in die inneren Angelegenheiten der USA eingemischt habe. Wie Putin informierte, wird Russland hierzu eine offizielle Note an die USA senden. Dies erklärte der russische Präsident in einem Interview mit NBC News, welches bereits auszugsweise verbreitet wird. Putin unterstrich, dass er große Achtung vor den amerikanischen Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft habe und er auch unbedingt die Personen zur Verantwortung ziehen werde, die sich in die inneren Angelegenheiten der USA und in deren Wahlen eingemischt haben. Aber um diese Leute bestrafen zu können, werden Informationen, Fakten, Dokumente benötigt, auf deren Grundlage eine Anklage formuliert werden kann. All das fehlt. Es gäbe nur Worte und Behauptungen.

04.03.2018 – Russisches Verteidigungsministerium spricht von Einkreisung

Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte Informationen zu Plänen der USA, Russland schrittweise mit einem Raketenring einzukreisen. Wenn die Pläne der USA umgesetzt sind, wird sich Russland vollständig in der Einkreisung von amerikanischen Raketenabwehrsystemen befinden. Die USA haben hier bereits eine gewaltige Arbeit geleistet. So stehen ihre Raketen bereits in Alaska, in den baltischen Staaten und in Rumänien. In Kürze werden die Raketen in Polen stationiert. Der nächste Schritt ist die Stationierung der US-Raketen in Korea und in Japan. Insgesamt sieht die US-Planung die Stationierung von 400 Raketen rings um Russland vor. Ziel ist, dass Atompotenzial Russlands zu neutralisieren. Russland hat erklärt, dass die Vorgehensweise der USA gegen unterzeichnete Vereinbarungen zwischen beiden Ländern verstößt.

03.03.2018 – Russland eröffnet „Tourismus-Office“ in Berlin

Russland wird ein Nationales Tourismusbüro in Berlin eröffnen. Unter der Bezeichnung „Visit Russia“ wird am am 7. März eingeweiht. Aufgabe des Büros ist es, die russischen Tourismusangebote auf dem deutschen Markt bekannt zu machen. Das Büro wird eine enge Zusammenarbeit mit deutschen Reisebüros und Reiseveranstaltern pflegen. An der Eröffnungszeremonie nimmt der Leiter von RosTurism und der Botschafter Russlands in Deutschland, sowie Vertreter aus russischen Regionen teil. Russland hat ein Anwachsen des Interesses deutscher Bürger an Reisen nach Russland bemerkt und will mit der Eröffnung einer derartigen Vertretung dem wachsenden Informationsbedarf gerecht werden. Das Berliner Büro gilt als Hauptfiliale. Parallel werden Filialen in Leipzig und München eröffnet.

03.03.2018 – Organisator des Rauschgiftschmuggels in Deutschland festgesetzt

Der vermutliche Organisator des Rauschgiftschmuggels aus Argentinien nach Russland mit Hilfe von russischem Diplomatengepäck, ist in Deutschland verhaftet worden. Gegenwärtig laufen die Formalitäten zwischen Polizei und Richter zur Erwirkung eines Haftbefehls. In Moskau wurden im Dezember bereits drei Personen in dieser Angelegenheit verhaftet und in Argentinien eine Person. Der jetzt in Deutschland Verhaftete erklärte, dass er von einer gegen ihn gerichteten Verschwörung amerikanischer Dienste ausgehe, um die russische diplomatische Vertretung in Argentinien zu diskreditieren. In den genannten Koffern, in denen Rauschgift gefunden wurde, habe sich kein Rauschgift befunden, sondern andere Handelsgegenstände, wie Tee, Kaffee und alkoholische Getränke.

03.03.2018 – Gespräche Russland-USA zur strategischen Stabilität abgebrochen

Die neue Runde von Gesprächen zwischen den USA und Russland über die strategische Ausgewogenheit, werden wohl abgebrochen. Dies erklärte eine „Quelle“ in den USA gegenüber TASS. Bisher war geplant, Anfang März die nächste Gesprächsrunde in Wien zu beginnen. An den Gesprächen sollten stellvertretende Außenminister beider Seiten teilnehmen.

03.03.2018 – Zentralbank diszipliniert weiter

Die russische Zentralbank hat am Freitag der Bank „Alschan“ die Lizenz entzogen. Die Zentralbank erklärte, dass „Alschan“ nicht die Forderungen der Zentralbank zur Bekämpfung von Geldwäsche und Legalisierung von kriminellen Geldern umgesetzt habe. Die Handlungen der Bank in der zweiten Februarhälfte, erforderten das sofortige Eingreifen der Zentralbank. Dies ist der neunte Lizenzentzug in diesem Jahr.

02.03.2018 – Russland will keine „Ausländischen Agenten“

Verfolgt man die Statistik der Entwicklung der Datenbank „Ausländische Agenten“, die durch das russische Justizministerium geführt wird, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Russland doch recht erfolgreich daran arbeitet, die Anzahl der registrierten „Ausländischen Agenten“ zu verringern. Einerseits gibt es nur noch sehr wenige Zuwächse – im Jahre 2018 allerdings bisher keinen – und andererseits verringert sich die Anzahl der registrierten NGO mit diesem Status. Grund hierfür ist, dass die betroffenen NGO ihre Tätigkeit eingestellt haben oder dass sie auf ausländische Finanzierung oder politische Tätigkeit verzichten. Allerdings hat auch Russland begonnen, derartige NGO zu fördern, wenn deren Tätigkeit wirklich im Sinne der russischen Gesellschaft ist. So werden u.a. aus Sonderfonds des russischen Präsidenten Gelder für die Unterstützung dieser NGO zur Verfügung gestellt – anstelle der bisherigen ausländischen Unterstützung.

02.03.2018 – Alle sollen Hochgeschwindigkeits-Internet erhalten

Bis zum Jahre 2024 sollen alle Siedlungen, Städte und Gemeinden in Russland an das Hochgeschwindigkeitsinternet angeschlossen sein – dies erklärte der russische Präsident Putin während seiner Darlegungen am Donnerstag „Zur Lage der Nation“. Um die Städte und Gemeinden wirtschaftlich zu entwickeln, ist ein schnelles Internet unabdingbare Voraussetzung – so Putin. Und das Land muss flächendeckend damit abgesichert werden.

Anmerkung UN: Am heutigen Tag wurde in unserem Office eine Hochgeschwindigkeitsleitung gelegt. Sie stellt eine Geschwindigkeit von 100 MB/s sicher. Der verantwortliche Ingenieur informierte im Gespräch, dass er außerhalb von Kaliningrad wohnt, in einer kleinen Siedlung. Und auch er muss gegenwärtig mit einem Internetanschluss leben, der eigentlich – nach seinen Worten – dem Trommeln im Urwald ähnlich ist.

02.03.2018 – Russland denkt über Austritt aus dem Europäischen Gerichtshof nach

In Russland haben Überlegungen begonnen, die Mitgliedschaft im Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu beenden. Spezialisten haben begonnen, die Situation in diesem Zusammenhang und mögliche Folgen zu analysieren. Man wirft dem Europäischen Gerichtshof vor, seit langer Zeit in der Rechtsprechung eine antirussische Linie zu fahren. Wie von russischer Seite kommentiert wurde, wächst die Politisierung von Gerichtsentscheidungen ständig. Das Gericht lehnt die Berücksichtigung jeglicher Besonderheiten in der russischen Rechtsprechung und der internationalen Rechtsprechung bei seinen Rechtssprüchen ab und wendet immer häufiger das „Prinzip des Doppelstandards“ an. Russland hat die Konvention zum Schutz der Menschenrechte und eine Reihe weiterer dazugehöriger Akte im Jahre 1996 unterzeichnet. Mit der Ratifizierung hat sich Russland den Entscheidungen des Gerichtes untergeordnet und verpflichtet, die Urteile anzuerkennen und zu erfüllen.

02.03.2018 – Russland will keine Importe mehr für Flugzeugproduktion

Wie die Zeitung „Iswestija“ informiert, wird die Firma „IL“ in den Jahren 2018/19 sämtliche Importe für die Flugzeugproduktion, die für die Regulierung der Lage des Flugzeuges in der Luft, für die Navigation, für Start und Landung zuständig sind sowie für die Kommunikation mit den Bodenstationen, durch Eigenproduktion austauschen. In erster Linie sind davon die Flugzeuge des Typs IL-96-300 betroffen, die zu einer Sonderflugstaffel gehören, die hochgestellte Persönlichkeiten aus dem Staats- und Wirtschaftsapparat befördern. Wie mitgeteilt wurde, hat das erste Komplekt der auszutauschen Elemente die notwendigen staatlichen Test bestanden und das Zulassungszertifikat erhalten.

02.03.2018 – ExxonMobil zieht sich von RosNeft zurück

Die amerikanische Firma ExxonMobil beugt sich den „vaterländischen“ Sanktionen und wird sich aus gemeinsamen Projekten mit der russischen Firma „RosNeft“ zurückziehen. Nach Information von Reuters, wird diese Entscheidung dem Konzern die Summe von 200 Mio. USD kosten (nach Steuern). Im Juli 2017 wurde die Firma bereits durch das amerikanische Finanzministerium mit einer Strafe von zwei Millionen USD wegen Verletzung der Sanktionsregelungen belegt. Der Pressesekretär von „RosNeft“ erklärte nach dieser Entscheidung, dass es sich um nichts Neues handelt. Die Entscheidung war vorauszusehen – ExxonMobil befindet sich in einer ausweglosen Lage in dieser Frage.

01.03.2018 – Bildungsministerin fordert Objektschutz für alle Schulen

Die russische Bildungsministerin Olga Wasilewa ist der Ansicht, dass man in Russland ein einheitliches Sicherheitssystem für die Schulen schaffen müsse. Darüber informierte sie während eines Interviews mit „Rossia 24“. Russland benötige einheitliche Standards für die Gewährleistung der Sicherheit von schulischen Einrichtungen. Weiterhin vertrat sie die Ansicht, dass das Zusammenwirken von Schule und Elternhaus auf eine neue Stufe gehoben werden muss. Immer häufiger komme es zu Gewalt zwischen den Schülern und hier müssen, gemeinsam mit den Eltern, die Ursachen gesucht werden. Die Überlegungen der Ministerin wurden wohl spätestens im Januar ausgelöst, wo es an russischen Schulen zu mehrfachen ernsthaften Zwischenfällen gekommen war.

01.03.2018 – Irak möchte russische Raketen kaufen

Das irakische Verteidigungsministerium zeigt Interesse an russischen Raketen des Typs S-400. Darüber informierte der irakische Außenminister während einer Sitzung der zweiseitigen Regierungskommission Russland-Irak in Moskau. Irak studiert diese Frage gegenwärtig sehr genau und gewissenhaft. Ziel ist, eine Entscheidung zu treffen, die dazu dient, die Sicherheit des Irak zu festigen. Der irakische Außenminister erinnerte an die großen Verluste des Irak während der Kämpfe mit den Terroristen des IS. Russland ist bereits Lieferant von militärischer Technik an den Irak. Vor wenigen Tagen wurden 36 Panzer des Typs T-90S ausgeliefert.

01.03.2018 – Keine wesentlichen Verbesserungen in der Arbeit des Innenministeriums

Der russische Präsident Wladimir Putin sieht keine wesentlichen Verbesserungen in der Arbeit des russischen Innenministeriums. Dies erklärte er während einer Besprechung im Rahmen des Kollegiums des Innenministeriums. In den letzten Jahren, so kommentierte Putin, stagniert die Entwicklung, manchmal geht es vorwärts, dann wieder rückwärts – wir sehen somit keinerlei positive Entwicklung. Die gegenwärtige Situation beunruhigt die russische Gesellschaft und sollte eigentlich auch in den Reihen des Innenministeriums Unzufriedenheit auslösen. Putin forderte, ernsthaft an die Verbesserung der Qualität der Untersuchungs- und Vernehmungsorgane heranzugehen. Was die Entwicklung der Kriminalität anbelangt, so gibt es eine Verbesserung im Jahre 2017, im Vergleich zu 2016. Allerdings ist die Verbesserung nur geringfügig. Wie die russische Generalstaatsanwaltschaft informierte, wurden im abgelaufenen Jahr in Russland insgesamt 2.058.476 Verbrechen registriert – 4,7 Prozent weniger, als im Jahre 2016.

01.03.2018 – Russland ist wieder Mitglied im IOC

Das Internationale Olympische Komitee hat die Mitgliedschaft Russlands im vollen Umfang wieder hergestellt. Die Überprüfungen russischer Sportler zeigten, dass diese „sauber“ sind. Somit ist die Wiederherstellung der russischen Mitgliedschaft ein automatischer Vorgang. Die Mitgliedschaft Russlands wurde am 5. Dezember 2015 ausgesetzt.

01.03.2018 – Keine Fusionierung von Steuerdienst und Zoll

Die russische Regierung hat sich entschlossen, den Föderalen Steuerdienst und den Föderalen Zolldienst nicht zu einer Behörde zu fusionieren. Darüber informierte der Erste Vizepremier Igor Schuwalow während einer Besprechung im Kollegium des Föderalen Steuerdienstes. Was allerdings ansteht ist, dass beide Organe ihre Zusammenarbeit enger koordinieren müssen. Ihre Selbständigkeit bleibt dabei erhalten. Erstmals wurde über eine mögliche Fusionierung beider Dienste im November 2017 gesprochen.

