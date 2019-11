Herausforderung Visumantrag Russland – gemeinsam meistern mit „König Tours“

„König-Tours“ ist Partner unserer Informationsagentur und fühlt sich verantwortlich für alle Fragen rund um Visabestimmungen für die Russische Föderation. Viele Interessierte scheuen sich vor einer Reise in das größte Land der Welt, weil Ihnen die Visaprobleme als schwer lösbar erscheinen. „König-Tours“ zeigt, dass es keine unlösbaren Visa-Probleme gibt.

Deutsche und EU-Bürger, die eine Reise nach Russland planen, benötigen vor Reiseantritt ein Visum. Beim Visumantrag für Russland gibt es eine Menge zu beachten. Beispielsweise müssen Antragsteller einen gültigen Gesundheits-Versicherungsschutz abschließen, auf die Gültigkeit des Reisepasses achten und – in den meisten Fällen – eine Einladung von einem russischen Gastgeber beschaffen. Deutsche Staatsbürger sind darüber hinaus verpflichtet, dem russischen Konsulat einen sogenannten Rückkehrwilligkeitsnachweis vorzulegen.

Als akkreditierter Visadienst für Deutschland (alle Bundesländer) und EU hilft „König-Tours“ seinen Kunden bereits seit 1998 die Hürde "Visumantrag Russland" erfolgreich zu meistern. „König-Tours“ stellt Informationen zu den Einreisebestimmungen der Russischen Föderation bereit, übernimmt zeitintensive Behördengänge und liefert Visa nach der Erteilung durch die russische Botschaft bis vor die Haustür. Dank Express-Bearbeitungen lassen sich auch kurzfristige Geschäftsreisen und Urlaube verwirklichen. Die Mitarbeiter beantworten Kundenanfragen auf Deutsch, Russisch und Englisch.

Das richtige Visum wählen – von Touristenvisum bis Arbeitsvisum

Wer nicht weiß, welcher Visumstyp der richtige ist, kann dies in einem kostenlosen telefonischen oder persönlichen Beratungsgespräch klären. Die Russische Föderation differenziert Einreisegenehmigungen in Abhängigkeit von der Reiseabsicht (Touristenvisa, Geschäftsvisa, Studentenvisa, Privatvisa, Arbeitsvisa etc.), der Häufigkeit der Einreise (1-malig, 2-malig, mehrmalig) und der Aufenthaltsdauer (30 Tage, 90 Tage, Jahresvisa etc.).

Einladungsservice und weitere Zusatzleistungen

Weil das Anfordern einer Einladung bei einem russischen Ansprechpartner nicht immer leicht und häufig zeitaufwändig ist, bietet „König-Tours“ einen zuverlässigen Einladungsservice und Russland Visa inklusive Einladung an. In Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort beschafft das Unternehmen Touristeneinladungen, Geschäftseinladungen, Privateinladungen und Arbeitseinladungen zu günstigen Konditionen. Zusätzlich haben Russland-Reisende die Möglichkeit die erforderliche Auslandskrankenversicherung gleich mit abzuschließen, einen Visa-Comfort-Service zu buchen oder Hilfe bei der Reiseplanung in Anspruch zu nehmen. Die Möglichkeit, offizielle Dokumente für den Einsatz in Russland legalisieren oder beglaubigen zu lassen, rundet das vielseitige Angebot ab.

Online-Bestellung in nur wenigen Minuten

Der Visumservice für Russland lässt sich in nur wenigen Schritten kinderleicht online buchen. Nach Abschluss der Bestellung erhalten Kunden eine Checkliste zu den Unterlagen, die für den Visumantrag an König Tours zu versenden sind. Nach dem Eingang prüft der Visumdienst die Unterlagen und übernimmt alle weiteren Schritte. Mit dem richtigen Visum "im Gepäck" steht dem Aufenthalt in Russland nichts mehr im Weg.

Sollten wir jetzt Ihr Interesse an einem Russlandbesuch geweckt haben, so können Sie unter Nutzung des nachfolgenden Link sofort Ihr Visum beantragen:

Sollten Sie jedoch eine andere Reiserichtung bevorzugen, so bietet unser Partner auch für alle anderen weltweiten Länder den Visaservice an. Klicken Sie auf die Grafik und Ihr Visum klebt schon fast im Reisepass.

Mit der Buchung Ihrer Reise über diesen Link unterstützen Sie auch unser nichtkommerzielles Informationsportal im Erhalt finanzieller Mittel, um Ihnen auch weiterhin alle Informationen kostenlos anbieten zu können.

